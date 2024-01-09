段崇智辭職｜反修例期間曾譴責「警暴」　中大校長任內風波不斷

稱警涉不當使用暴力 或違人權 遭警反駁 其後段崇智在18日向全校發公開信，指中大已逐一聯絡逾30位被捕同學，「對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責」，又說會去信時任特首林鄭月娥，重申政府應成立獨立調查委員會，找出查找警民衝突以至整個事件的真相。惟警察公共關係科之後回應指，段崇智的指控「連最基本資料都見不到」，當時4個警察組織發信批評段崇智，要求公開回應。 另外，段崇智在反修例示威期間，在中大二號橋嘗試遊說警方和示威者各自退後防線，並向示威者建議由中大人員駐守橋頭、警察退至橋尾，雙方停火，但示威者拒絕，要求警方先釋放被捕的學生及完全撤出校園範圍，最終警方與示威者爆發衝突。

《港區國安法》生效前 聯同4校校長發聲明支持 在《港區國安法》生效前，段崇智與港大校長張翔、理大校長滕錦光、嶺大校長鄭國漢及教大校長張仁良發明聲明，稱理解訂立國安法的必要性，並珍惜《基本法》所保障的言論、新聞、出版及集會自由等權利。段崇智首屆校長任期在2023年底屆滿，當時在爭議聲中於2022年4月獲校董會通過續任3年，成為8間資助大學自反修例風波後第二位獲留任的校長，惟有關決定遭部分建制派反對，前特首梁振英更多番發文，指此舉即肯定段崇智在「黑暴」期間的表現等。