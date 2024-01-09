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2024-01-09 18:12:34

段崇智辭職｜反修例期間曾譴責「警暴」　中大校長任內風波不斷

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近年管治風波不斷的中文大學，校長段崇智決定請辭，明年1月離職。(資料圖片)

近年管治風波不斷的中文大學，校長段崇智決定請辭，明年1月離職。(資料圖片)

近年管治風波不斷的中文大學，繼上月副校長吳樹培被校董會解僱後，再有高層人事變動，校長段崇智決定請辭，明年1月離職，較原有任期提早2年，而中大校董會亦證實在昨日收到段崇智請辭決定

段崇智在2018年起出任中大第八任校長，前年獲校董會續聘，原定今年起續任3年。段崇智在上任一年後、即2019年香港爆發反修例事件，段崇智在當中最令人記憶猶新的一幕，便是他當年10月10日與師生及校友公開對談，期間有一位姓吳的女學生聲稱被捕後遭警員性暴力對待，即場要求段崇智發聲明譴責警方「濫暴」，段崇智當時表示「譴責一切暴力，包括警方的暴力」。

段崇智在反修例期間，與師生及校友公開對談。(資料圖片) 有女同學聲稱被捕後遭警員性暴力對待。(新聞截圖) 反修例期間，中大二號橋曾發生激烈的警民衝突。(資料圖片) 反修例期間，中大二號橋曾發生激烈的警民衝突。(資料圖片)

稱警涉不當使用暴力或違人權    遭警反駁

其後段崇智在18日向全校發公開信，指中大已逐一聯絡逾30位被捕同學，「對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責」，又說會去信時任特首林鄭月娥，重申政府應成立獨立調查委員會，找出查找警民衝突以至整個事件的真相。惟警察公共關係科之後回應指，段崇智的指控「連最基本資料都見不到」，當時4個警察組織發信批評段崇智，要求公開回應。

另外，段崇智在反修例示威期間，在中大二號橋嘗試說警方和示威者各自退後防，並向示威者建議由中大人員駐守橋頭、警察退至橋尾，雙方停火，但示威者拒絕，要求警方先釋放被捕的學生及完全撤出校園範，最終警方與示威者爆發衝突。

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《港區國安法》生效前    聯同4校校長發聲明支持

在《港區國安法》生效前，段崇智與港大校長張翔、理大校長滕錦光、嶺大校長鄭國漢及教大校長張仁良發明聲明，稱理解訂立國安法的必要性，並珍惜《基本法》所保障的言論、新聞、出版及集會自由等權利。段崇智首屆校長任期在2023年底屆滿，當時在爭議聲中於20224月獲校董會通過續任3年，成為8間資助大學自反修例風波後第二位獲留任的校長，惟有關決定遭部分建制派反對，前特首梁振英更多番發文，指此舉即肯定段崇智在「黑暴」期間的表現等。

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段崇智本人外，中大校董會改組同樣爭議不斷，3名身兼中大校董的立法會議員張宇人、劉國勳和鄧家彪去年以私人草案方式，向立法會提交《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》，立法會審議草案期間，多次邀請段崇智出席，但段崇智全部未有現身。最終立法會在去年11月通過有關中大修例草案。不久後，副校長吳樹培被校董會解僱，而段崇智的太太亦被指捲入貪污風波，涉嫌挪用公款等，早前被廉政公署執行處人員持搜查令，進入該中心搜查

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