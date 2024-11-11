民主黨晚宴闊別4載成功復辦 有酒樓因「廚師打架」突取消訂枱

目前仍有多名黨員正在還押的民主黨，前晚(9日)成功舉行30周年黨慶晚宴，只延開4席約50人參與，規模較以往「大縮水」。過去數年民主黨舉辦周年晚宴屢遇「場地問題」，據報今年也一波多折，包括遭多間餐廳以不同臨時原因取消預訂，其中一間酒樓稱「兩名廚師打架，要取消預訂」。
劉夢熊獲邀出席 未見李柱銘涂謹申鄺俊宇
晚宴在尖沙咀一間酒樓舉辦，出席人士包括民主黨前主席楊森及劉慧卿、主席羅健熙、副主席伍凱欣等，前全國政協委員劉夢熊也獲邀出席，部分民主黨前區議員亦有到場，但創黨成員李柱銘、立法會前議員涂謹申及鄺俊宇等未有出席。今次晚宴並無籌款項目，場內亦沒有放置任何有關民主黨的標語。
據知晚宴事前十分低調，惟過程中仍一波三折，民主黨於10月已開始尋覓場地，但至少兩間宴會場所臨時取消訂座。其中一間早於10月初已訂位，但在宴會前一周（11月1日）突然取消，理由是「未付訂金」。之後雖然成功找到新場地，但在晚宴前一晚的周五（8日），酒樓突取消訂枱，理由是「兩名廚師打架，7枱酒席要取消」。
便衣警接報到場處理糾紛 無關晚宴
除了遭到不同酒樓取消預訂，舉行晚宴期間，亦一度有便衣警員到場，但沒有作出任何行動。其後，警方回覆傳媒指當日接獲有市民報案指在酒樓遭人推撞，但警員到場後報案人已經離開，未能尋獲，列作糾紛處理，沒人被捕，報道指事件與民主黨晚宴無關。
民主黨近年辦晚宴屢次因場地問題夭折，理由包括有人染疫、煤氣故障、颱風吹襲令玻璃窗有裂痕等。