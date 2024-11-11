民主黨晚宴闊別4載成功復辦 有酒樓因「廚師打架」突取消訂枱

目前仍有多名黨員正在還押的民主黨，前晚(9日)成功舉行30周年黨慶晚宴，只延開4席約50人參與，規模較以往「大縮水」。過去數年民主黨舉辦周年晚宴屢遇「場地問題」，據報今年也一波多折，包括遭多間餐廳以不同臨時原因取消預訂，其中一間酒樓稱「兩名廚師打架，要取消預訂」。

劉夢熊獲邀出席 未見李柱銘涂謹申鄺俊宇

晚宴在尖沙咀一間酒樓舉辦，出席人士包括民主黨前主席楊森及劉慧卿、主席羅健熙、副主席伍凱欣等，前全國政協委員劉夢熊也獲邀出席，部分民主黨前區議員亦有到場，但創黨成員李柱銘、立法會前議員涂謹申及鄺俊宇等未有出席。今次晚宴並無籌款項目，場內亦沒有放置任何有關民主黨的標語。