水泉澳快餐店斬人︱途人揮梯阻再施襲 兇徒疑患思覺失調 曾與受襲職員碰面惟不認識(有片)

水泉澳快餐店斬人︱身穿紅色上衣的兇徒跟追上前的途人對峙，有人將收餐車推向持刀男阻止他走近，亦有人揮動一把梯打向兇徒(香港突發事故報料區fb)

沙田水泉澳廣場一間快餐店昨晚(22日)7時許發生斬人案，一名43歲男子手持一把長約30厘米廚師刀進入一間快餐店，斬傷一名50歲女收銀職員，她手、臉部受傷。當時有6至7名店員及街坊合力協助制服持刀男子，店內一名46歲男職員及一名44歲男食客糾纏期間頸部受傷，傷口分別長約3厘米及8厘米，店內一名42歲孕婦顧客受驚不適，全部清醒要送院。案件交由沙田警區重案組跟進。快餐店今日如常開舖，有顧客服務部職員表示公司已慰問受傷同事，亦會安撫其他同事，暫時未有異常情況。

消息指初步調查發現涉嫌傷人被捕的男子居於水泉澳邨，以往曾到快餐店用膳，與受襲女職員有碰面惟不算認識。警方在其單位內找到精神科藥物，正調查屬於誰，初步了解他有思覺失調紀錄，亦會調查其行兇動機，事前有否異樣等。

現場片段可見，身穿紅色上衣的兇徒施襲後逃離快餐店，跟追上前的途人對峙，當時追上前的途人有至少三人，有人將收餐車推向持刀男阻止他走近，亦有人揮動一把梯打向兇徒，期間兇徒舉起手機拍下情況。從另一片段可見，疑兇左手推着收餐車後退，其間有人高呼「有刀呀！走喇！」、「放低刀！」、「你快啲放低把刀呀」有附近商店負責人指，當時多名街坊夾住他打甩其刀，最終將其制服。