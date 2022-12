俄羅斯藝術家Vladimir Boldyrev早前在香港創作大帽山「紙盒貓」壁畫成山界大熱打卡點,早前被圍封後,這位藝術家最近在汀九村再創作,在一處橋躉創作「皇冠貓」壁畫。惟畫作創作13天後,即被工人以白油覆蓋。Vladimir Boldyrev在社交平台Story表示,「再沒有貓畫,那幅畫只活了13天」。

有網友早於上月19日已發現有關作品,Vladimir Boldyrev本月3日也在社交平台發文分享製作片段,更公布作品座標,又曾預告將有更多新貓貓來臨(Lots of new cats coming soon!)。不過今日轉發網友拍下畫作被白油覆蓋一幕,曾指再沒有貓畫了,又說「如記者所言他的畫作很危險(my artworks are dangerous)」。