求職市場復熾 招聘廣告平均申請升37%

上班族普遍認為跳槽才可改善薪酬，疫後求職市場氣氛回復熾熱。有招聘平台調查發現，整體招聘廣告平均申請人數按年升37%；而旅遊業及前線員工招聘需求跑贏大市。上班族轉工中位數縮短至19個月，按年減14%，調查機構指，上班族對所屬公司有期盼，但現有職位或行業的員工福利未達他們要求時，必然會積極尋求其他能夠滿足個人需求及期望的工作。

網上求職招聘平台Jobsdb公布2023年度招聘平台數據，求職者活躍度持續高企，整體招聘廣告平均申請量按年升37%。香港上班族望獲得海外工作機會(包括出差、海外派遣等)的意向增加；出現「海外工作機會」、「願意出差」等關鍵詞的招聘廣告，平均申請數字按年升54%。外地人才積極尋求來港工作機會，持合資格工作簽證海外申請人數量較疫情前(2018年)升37%。跨地人才流動料成大趨勢。