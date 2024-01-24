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2024-01-24 04:31:49
日報

求職市場復熾 招聘廣告平均申請升37%

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上班族 求職 招聘 打工仔

經濟復常，上班族會透過轉工尋找更佳福利及待遇的工作。

上班族普遍認為跳槽才可改善薪酬，疫後求職市場氣氛回復熾熱。有招聘平台調查發現，整體招聘廣告平均申請人數按年升37%；而旅遊業及前線員工招聘需求跑贏大市。上班族轉工中位數縮短至19個月，按年減14%，調查機構指，上班族對所屬公司有期盼，但現有職位或行業的員工福利未達他們要求時，必然會積極尋求其他能夠滿足個人需求及期望的工作。

網上求職招聘平台Jobsdb公布2023年度招聘平台數據，求職者活躍度持續高企，整體招聘廣告平均申請量按年升37%。香港上班族望獲得海外工作機會(包括出差、海外派遣等)的意向增加；出現「海外工作機會」、「願意出差」等關鍵詞的招聘廣告，平均申請數字按年升54%。外地人才積極尋求來港工作機會，持合資格工作簽證海外申請人數量較疫情前(2018年)升37%。跨地人才流動料成大趨勢。

求職者積極搵工，整體轉工頻率亦更加頻繁。平台數據顯示，僱員轉工的中位數僅為19個月，按年縮短14%，即大多上班族不足兩年便考慮轉工。

社會經濟逐步復甦，上班族對於公司福利和工作模式有更高要求。去年招聘廣告的熱門關鍵詞主要包括「混合工作模式」(按年增154%)、「雙糧或花紅」(漲55%)和「在家辦公」(升48%)，出現以上關鍵詞的招聘廣告均較其他廣告獲得更多求職者申請，分別取得59%、72%及47%的按年加幅。

Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳表示，去年求職市場較以往更活躍，籲上班族要積極裝備自己，增加獲心儀工作機會。僱主亦要定期檢視相關福利政策，以吸納和留住人才，保持企業在招聘市場的競爭力。

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