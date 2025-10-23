江玉歡專訪｜敢言形象正因無掣肘 棄選續關心社會

「人人期望可達到，我的快樂比天高」。選委界立法會議員江玉歡鍾情於叮噹(多啦A夢)，她指叮噹總是面帶笑容，「似我，夠積極」。不過，江玉歡經歷一屆任期便告棄選，她指作為議員始終要顧及形象及選民立場，「呢樣唔講得，嗰樣唔講得」，強調退任後會繼續關心社會。記者：陳芷晴 江玉歡4年前晉身新選舉制度下的議會，所屬的選委界被形容為「國家隊」。不過，江玉歡一直予人敢言的形象，上任首年曾公開批評政府無權廢除接種新冠疫苗的豁免醫學證明書(俗稱「免針紙」)，因而引起風波。江玉歡指，4年來無接獲有關方面的「溫馨提示」，「點解市民覺得我敢言？正因為我冇掣肘」。有傳媒曾引述官場形容議會中有「四大天王天后」，最喜歡與政府唱反調，江玉歡指「唔會對號入座，唔覺得自己同政府唔啱，我同官員合作無間。呢啲標籤唔健康，唔相信政府咁小器。」



決定回歸律師專業 作為議會「新丁」，江玉歡的形象頗為突出。她提及這4年十分投入議員工作，「做到夜晚8、9點拖住行李箱走，裝嘅都係文件，太多條例要睇」。江玉歡指很多市民向她求助，是因為其律師身份，「但做多幾年議員，律師把刀就唔夠利，幫唔到香港人」。她決定不競逐連任，回歸律師專業：「人生唔係只係識做立法會議員，議員始終有形象，要斯文、大方。要顧及講咗啲嘢，某啲選民唔開心。而家唔使選舉，唔使咁大顧慮，更加客觀持平。」 作為議員，江玉歡列出「貼地」是基本要求，無論是早前的熱氣球節風波、金紫荊廣場外出現多個小販攤檔等，江玉歡選擇親身視察，「貼地唔係博眼球，而係貼近民眾嘅第一步。市民要覺得貼地先會信你，先會叫你幫手，日後先會關注你喺立法會做嘅嘢」。不過，她強調亦不可以疏於立法會工作，「唔係叫你出去，日日做明星。」



江玉歡