沙塵氣流襲港料持續兩日 懸浮粒子直飆35倍 空氣污染近嚴重水平 醫生籲心肺差人士應留室內

沙塵氣流襲港！受一股東北季候風相關的沙塵氣流影響，本港空氣中的懸浮粒子含量由前晚起開始升高，多區空氣中的粒子濃度突然暴升十多倍到三十倍不等，空氣質素健康指數健康風險級別，一度預告會達至「嚴重」水平。環保署預計未來一兩日污染物仍會處於較高水平。有呼吸系統專科醫生表示，有心肺問題者宜留在家中，避免觸發哮喘、慢性阻塞性呼吸道疾病惡化等風險。

曾警告空氣質素健康指數達嚴重水平

多區空氣中的粒子濃度由前日(13日)晚上10時起開始升高，其中可吸入懸浮粒子(PM10)濃度入夜起急升，如中西區一般監測站，於昨日凌晨0時由7.5微克/立方米暴升至275.7，即在3小時內暴升35倍以上。環保署更一度警告，空氣質素健康指數於黃昏時達至「嚴重」水平，但截至昨午6時，各空氣質素監測站的風險級別只達「高」至「甚高」。至於直接影響人體健康的微細懸浮粒子(PM2.5)同樣升幅明顯，將軍澳的濃度最高。

環保署表示，沙塵的粒子主要是體積較大的粒子，所以PM10的升幅較大，而PM2.5升幅較小。該署又提到，本港以往也曾受沙塵氣流影響，受影響時間由數小時至數天不等。由於隨後風勢轉弱，不利污染物擴散，預計未來一兩日污染物仍會處於較高水平。

破41年來4月極乾紀錄

天文台表示，東北季候風同時為本港帶來非常乾燥的天氣，昨早相對濕度曾下降至百分之21，是自1984年以來，4月份最低紀錄。天文台料乾燥的大陸氣流及沙塵天氣會在未來一兩日繼續影響廣東，至周三(16日)情況才會逐漸緩解。

