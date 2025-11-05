沙田官立小學應試准用簡體字 校方：無意圖取代繁體字(更新)

網傳沙田官立小學發出特別通告，稱准許校內測驗及考試使用簡體字作答，解釋旨在為內地背景或習慣使用簡體字的學生提供「更友善的評核環境」，同時讓本地學生有機會認識兩種中文書寫體系。《am730》正向教育局查詢。 社交平台近日流傳沙田官立小學，周一（3日）發出由校長李麗梅致家長的特別通告，主題為「有關『二至六年級測驗及考試中簡體字使用』事宜」。通告表示接受小二至小六學生在校內測驗及考試中，使用「符合國家語言文字規範的正規簡體字作答」。 為內地背景學生提供更友善環境 沙田官立小學回覆《am730》稱，就校方昨日發出有關「二至六年級測驗及考試中簡體字使用」通告，接受學生使用規範的簡體字為校本決定，主要出於對學生福祉的考量，並無意圖以簡體字取代繁體字。此外，在制定相關措施時已參考全港性系統評估(小三、小六)的處理方式。校方強調一直重視教導學生掌握繁體字，透過系統性的教學和豐富多元的學與教材料，幫助學生書寫和閱讀繁體字，以提升他們的語文能力和溝通技巧。校方明白家長的關注，將根據實際情況適時為有需要的學生提供支援，以促進學生學習。

通告指校方「一直致力營造共融、公平的學習環境，並重視培養學生的國際視野與文化適應力」。接受使用簡體字是為照顧學生背景日趨多元的學習需要，並參照香港教育局及香港考試及評核局對公開考試的相關指引。 不會因字體而扣分或影響成績 通告表示此安排可為內地背景或習慣使用簡體字的學生，提供更友善的評核環境。同時亦可讓本地學生有機會認識兩種中文書寫體系，提升其閱讀與溝通能力。惟校方強調，評分重點不會考慮字形，學生如使用簡體字作答，不會因字體而扣分或影響成績，惟字跡要清昕避免致誤解。 若學生已掌握繁體字 須刻意轉用簡體字 校方亦強調，繁體字仍是香港教育體系的主流書寫標準，學生必須掌握以應對未來需要，學校中文課程亦以繁體字為主要教學內容，「若學生已掌握繁體字，無須刻意轉用簡體字作答。」校方最後表示：「我們深信，在理解與尊重差異的基礎上，學生能夠更合面地掌握語文運用，並為未來學習與發展尊定堅實基礎。」