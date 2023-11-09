河套創科合作區優惠政策吸港企 咨詢疫後倍增 深圳e站通本月底開通

河套深港科技創新合作區不斷加強配套和優惠政策，吸引企業來投。有於深圳執業的律師指，今年8月起他個人接獲有關在內地投資的香港企業諮詢個案回升，較兩地通關增加一倍。深圳e站通亦會於本月底為港人港企開通通道，集中辦理逾200項手續，提供便利。
港企咨詢通關後增一倍
去年8月成為首批獲得大灣區執業資格的香港律師吳樂茗受訪時表示，他主力做商業範疇，處理很多有興趣於內地投資的港企的諮詢，主要涉及法律、稅制和如何合資格取得大灣區的政策優惠，而今年通關後，港企開始籌謀恢復大灣區投資，他個人的相關生意亦於今年8月起回升，較通關前增加一倍。
不少港人對進入大灣區工作存有懷疑，吳樂茗表示，他在港已有15年的律師經驗，在深圳開拓事業不只是看人工，亦看使命感和滿足感，以及是未來的發展機會，「收入唔覺減少得好多」。
河套e站通綜合服務中心本月底開通 可辦逾200手續
而為提供更多便利，深圳市可提供一站式處理多項公務服務的主題平台河套e站通綜合服務中心亦將於本月底，為港人港企開通通道，有專人協助，提供通關、保稅和臨時入境等業務的一站式辦理，共涉逾200項手續。
港人港企北上之外，香港對深圳企業亦有關鍵作用，倉庫遍佈港深和東莞的江蘇飛力達國際物流股份有限公司副總裁表示，飛力達華南區目前有14.5萬平方米倉儲面積，其中香港涉及1.2萬平方米，但他指香港作為國際運輸樞紐，對業務非常重要，因現時很多貨品是由香港入口，然後運送到深圳或東莞的保稅倉，以減低成本，再運送到國內其他地方。他表示，未來會升級香港業務，繼預計東莞倉庫在2025年實施自動化後，預計於2026年左右香港倉庫亦會提升為智能倉庫。