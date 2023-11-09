河套創科合作區優惠政策吸港企 咨詢疫後倍增 深圳e站通本月底開通

河套深港科技創新合作區不斷加強配套和優惠政策，吸引企業來投。有於深圳執業的律師指，今年8月起他個人接獲有關在內地投資的香港企業諮詢個案回升，較兩地通關增加一倍。深圳e站通亦會於本月底為港人港企開通通道，集中辦理逾200項手續，提供便利。

港企咨詢通關後增一倍

去年8月成為首批獲得大灣區執業資格的香港律師吳樂茗受訪時表示，他主力做商業範疇，處理很多有興趣於內地投資的港企的諮詢，主要涉及法律、稅制和如何合資格取得大灣區的政策優惠，而今年通關後，港企開始籌謀恢復大灣區投資，他個人的相關生意亦於今年8月起回升，較通關前增加一倍。

不少港人對進入大灣區工作存有懷疑，吳樂茗表示，他在港已有15年的律師經驗，在深圳開拓事業不只是看人工，亦看使命感和滿足感，以及是未來的發展機會，「收入唔覺減少得好多」。

