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2024-09-18 21:35:10

油尖旺工商聯會周六起舉行購物節　逾千商戶以「75」為題推出優惠

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「油尖旺工商國慶購物節」今日舉行啟動禮。(蘇文傑攝)

「油尖旺工商國慶購物節」今日舉行啟動禮。(蘇文傑攝)

油尖旺工商聯會周六起推出大型購物節活動「油尖旺工商國慶購物節」，冀增加市民和旅客對當區商舖的認識，促進地區經濟發展，同時慶祝中華人民共和國成立75周年。

戴德祥希望購物節可吸引更多人在港消費。(蘇文傑攝) 楊子熙希望活動能帶動更多人流。(蘇文傑攝) 郭同學(左)和宋同學認為，單憑折扣難吸引旅客來港。(陳詠琳攝) 劉小姐直言香港難與內地物價「鬥平」。(陳詠琳攝) 尖沙咀美麗華廣場有商戶參與「油尖旺工商國慶購物節」。(資料圖片／蘇文傑攝) 尖沙咀美麗華廣場有商戶參與「油尖旺工商國慶購物節」。(資料圖片／蘇文傑攝)

盼吸引更多人在港消費

油尖旺工商聯會會長戴德祥在活動啟動禮表示，活動至今有逾750間商戶參與，分布於尖沙咀海港城、美麗華廣場、重慶大廈、油麻地裕華國貨、旺角MOKO新世紀廣場和大角咀奧海城等。商戶會以「75」為主題，提供商品或餐飲七五折優惠，希望吸引更多人在港消費。

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購物節將舉辦至11月30日，其間會透過AR Lens應用程式發放商戶優惠。九龍社團聯會油尖旺地區委員會主任、油尖旺區議員楊子熙希望在國慶日前，能夠有2,000間參與商戶，帶來過百萬人流及數以億計的營業額，並期望有助帶動更多人流，如昨日中秋節市面旺、周圍都塞車，以及透過不同活動吸引更多旅行團來港。

內地學生稱不少食肆態度要改

從內地來港升讀大學的宋同學與郭同學指，香港的物價在打折後，仍比內地貴，旅客來港一趟須花時間和精力等，故僅憑折扣難吸引旅客來港。她們又指，香港不少食肆要從根本改善服務態度，讓顧客明白「貴有貴的道理」，同時應加強宣傳香港獨有或聯名的產品等。

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每月均會北上消費的劉小姐則認為，香港難與內地物價「鬥平」，認為如果要吸引人留港消費，零售商可仿傚麥當勞每月推出不同的小優惠或送公仔等，刺激消費，或推出類似「食滿300蚊送50蚊」的優惠券，吸引本地回頭客。

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