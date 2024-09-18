油尖旺工商聯會周六起舉行購物節　逾千商戶以「75」為題推出優惠

油尖旺工商聯會會長戴德祥在活動啟動禮表示，活動至今有逾750間商戶參與，分布於尖沙咀海港城、美麗華廣場、重慶大廈、油麻地裕華國貨、旺角MOKO新世紀廣場和大角咀奧海城等。商戶會以「75」為主題，提供商品或餐飲七五折優惠，希望吸引更多人在港消費。

購物節將舉辦至11月30日，其間會透過AR Lens應用程式發放商戶優惠。九龍社團聯會油尖旺地區委員會主任、油尖旺區議員楊子熙希望在國慶日前，能夠有2,000間參與商戶，帶來過百萬人流及數以億計的營業額，並期望有助帶動更多人流，如昨日中秋節市面旺、周圍都塞車，以及透過不同活動吸引更多旅行團來港。

內地學生稱不少食肆態度要改

從內地來港升讀大學的宋同學與郭同學指，香港的物價在打折後，仍比內地貴，旅客來港一趟須花時間和精力等，故僅憑折扣難吸引旅客來港。她們又指，香港不少食肆要從根本改善服務態度，讓顧客明白「貴有貴的道理」，同時應加強宣傳香港獨有或聯名的產品等。