油麻地平安大樓單位牆身現15厘米長裂縫　屋宇署：整體結構沒有明顯危險

油麻地一幢大廈牆身現裂縫，女住戶感搖晃報警。 今日（6日）下午3時許，油麻地平安大樓一名女住戶發現其單位的天花有塵埃跌落，牆身出現裂縫，更感到牆身搖晃，擔心下報警求助。 【22:38更新】 屋宇署表示，今日(6日)下午約4時接獲消防處通知，指旺角彌敦道383-389號平安大樓有一單位內的牆壁有裂痕，並隨即派員視察；發現大廈正因應本署早前發出的強制驗樓通知，為其公用部分進行訂明修葺工程，而位於該大廈5字樓1個單位內的兩幅非結構牆各有一道約1米長乘1毫米闊的輕微裂痕，而睡房橫樑有一道約 40厘米長乘1毫米闊的輕微裂痕，經視察後認為樓宇整體結構沒有明顯危險。

屋宇署又指，儘管導致該些裂痕之原因未明，署方已要求負責大廈公用部分維修工程的註冊檢驗人員作進一步檢查，並監測有關單位內的該些位置的狀況，確保註冊承建商的修葺工程符合《建築物條例》的規定，以保障公衆安全。