油麻地男狂跑170米追九巴指罵車長　「尿袋」打爆車門洩憤逃去

一輛九巴發生刑事毀壞事件。凌晨1時許，一輛26號線由尖東前往順天的九巴尾班車，載有約10名乘客，駛至伊利莎伯醫院對開巴士站時，疑因見車站無人截車，於是沒有埋站繼續行駛，至近衛理道一個燈位停下時，一名男子突然跑至，車長打開車門，惟對方未有上車。

車長繼續駕駛至170米外伊利沙伯醫院對燈位再度停下，該名男子再跑至巴士車旁，車長再度打開車門，男子登車情緒激動指責車長巿有埋站，車長要求對方落車，詎料男子使用俗稱「尿袋」的外置充電器及利器擊碎車門玻璃，逞兇後向旺角方向逃去無蹤。警方接報到場，九巴司機協助警方調查，案件列「刑事毀壞」處理，暫時未有人被捕。現場遺下一個損毀的「尿袋」。

九巴：男子 指罵車長 用外置充電器擲向車門 九巴表示，今日(28日)凌晨1時許，一輛路線26往順天方向巴士，駛至加士居道伊利沙伯醫院對開燈位時，被一名男子用物件打破上車門玻璃後逃去，車長之後報警，警方到場列作刑事毀壞案跟進，車長前往警署錄取口供。初步調查顯示，車長駕駛巴士至勞資審裁處站，站內沒有乘客示意上車，車長於是慢速駛至前方燈位前停車，一名男子突然出現要求上車，上車後沒有即時繳付車資並指罵車長，隨後在同一地點下車，用外置充電器擲向車門，然後用手上硬物打破車門玻璃後逃去。