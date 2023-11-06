法改會去年建議把擴大性罪行定罪紀錄查核機制 保安局：正研究相關建議

有性罪行紀錄的義務補習班導師，在香港仔一間社區中心義補期間非禮一名6歲女童，被告早前承認猥褻侵犯罪，下午在區域法院被判入獄2年。法官判刑時表示，現時本港的性罪行定罪紀錄查核機制，不涵蓋私人補習老師及義工等，是明顯存在漏洞，希望相關部門擴闊機制的適用範圍，至所有針對兒童或精神上無行為能力的受薪及義務工作，防止不能自制的人士再犯同類案件。

法改會報告書：適當時評估是否需要將該查核機制改為強制機制

翻查資料，時任保安局局長李家超2021年在立法會上，被問到會否考慮把查核機制的性質由自願改為強制，以及把從事上述工作的其他人士，包括包括私人補習導師的應徵者、聘用機構的現有僱員、自僱人士，以及志願工作者）列為合資格申請查核人士時表示，2011年推出查核機制以來，政府不斷優化程序及擴大查核範圍，但香港的總僱員為數龐大，而當中涉及與兒童及精神上無行為能力人士有關的人數非常多，所以政府要設下制度，按風險及效益處理，因此需採取循序漸進的方法，以確保查核機制有足夠的處理能力。

去年法改會發表《性罪行檢討中的判刑及相關事項》報告書，當中就三方面，包括優化性罪行定罪紀錄查核機制提出建議。其中一點建議包括，應優化現行的性罪行定罪紀錄查核機制，將該查核機制擴展至涵蓋所有現有僱員、自僱人士及志願工作者，以及政府應將性罪行定罪紀錄查核機制的範圍擴至最大，並在適當時評估是否需要將該查核機制改為強制機制。