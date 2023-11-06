法改會去年建議把擴大性罪行定罪紀錄查核機制 保安局：正研究相關建議

有性罪行紀錄的義務補習班導師，在香港仔一間社區中心義補期間非禮一名6歲女童，被告早前承認猥褻侵犯罪，下午在區域法院被判入獄2年。法官判刑時表示，現時本港的性罪行定罪紀錄查核機制，不涵蓋私人補習老師及義工等，是明顯存在漏洞，希望相關部門擴闊機制的適用範圍，至所有針對兒童或精神上無行為能力的受薪及義務工作，防止不能自制的人士再犯同類案件。
法改會報告書：適當時評估是否需要將該查核機制改為強制機制
翻查資料，時任保安局局長李家超2021年在立法會上，被問到會否考慮把查核機制的性質由自願改為強制，以及把從事上述工作的其他人士，包括包括私人補習導師的應徵者、聘用機構的現有僱員、自僱人士，以及志願工作者）列為合資格申請查核人士時表示，2011年推出查核機制以來，政府不斷優化程序及擴大查核範圍，但香港的總僱員為數龐大，而當中涉及與兒童及精神上無行為能力人士有關的人數非常多，所以政府要設下制度，按風險及效益處理，因此需採取循序漸進的方法，以確保查核機制有足夠的處理能力。
去年法改會發表《性罪行檢討中的判刑及相關事項》報告書，當中就三方面，包括優化性罪行定罪紀錄查核機制提出建議。其中一點建議包括，應優化現行的性罪行定罪紀錄查核機制，將該查核機制擴展至涵蓋所有現有僱員、自僱人士及志願工作者，以及政府應將性罪行定罪紀錄查核機制的範圍擴至最大，並在適當時評估是否需要將該查核機制改為強制機制。
保安局：正研究法改會有關查核機制的建議
保安局回覆《am730》查詢時表示，自2011年12月1日推出性罪行定罪紀錄查核機制（「查核機制」）以來，政府不斷優化程序及擴大查核範圍。目前，涵蓋的申請人包括從事與兒童或精神上無行為能力人士有關工作的準僱員、合約續期僱員及由外判服務機構派往其他機構提供有關服務的僱員。
保安局正研究法改會於2022年發表《性罪行檢討中的判刑及相關事項》的報告書內有關查核機制的建議，以加強對兒童及精神上無行為能力人士的保護，並會適時與相關持分者就優化建議保持溝通。