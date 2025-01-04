波斯富街大廈外牆石屎剝落致途人受傷　發展局2020年發驗樓通知至今未遵辦

發展局說，即時安排政府承建商全面檢視大廈外牆和移除有可能鬆脫的石屎，事後會向相關業主收回工程費用。（市民提供）

銅鑼灣波斯富街一幢大廈外牆石屎昨晚剝落，導致途人受傷。發展局表示，屋宇署2020年向該幢樓宇發出強制驗樓及驗窗通知，至今仍未獲遵辦。近年多宗同類事件揭示，政府有需要加強力度催使業主遵辦，以確保樓宇和公眾安全。

發展局在社交專頁表示，署方接獲通知後昨晚立即派員視察，在警方協助下暫時圍封受影響行人路段，並即時安排政府承建商全面檢視大廈外牆和移除有可能鬆脫的石屎。緊急工程完成後，相關路段已解封，事後亦會向相關業主收回工程費用。此外，因應風險評估，署方早前已將該幢樓宇納入為「樓宇更新大行動2.0 」第二類別樓宇，由政府主動介入驗樓和代辦工程。