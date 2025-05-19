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2025-05-19 11:19:32

洪水橋元朗南擬建集體運輸系統　議員關注成本效益走線連接

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洪水橋元朗南擬建集體運輸系統，立法會議員關注成本效益走線連接。(智慧綠⾊集體運輸系統專題網頁)

洪水橋元朗南擬建集體運輸系統，立法會議員關注成本效益走線連接。(智慧綠⾊集體運輸系統專題網頁)

政府計劃在洪水橋/厦村和元朗南新發展區，分階段推展智慧綠色集體運輸系統。土木工程拓展署表示，系統設有3條路線，其中1號線的首階段全長4.5公里、預計有7個車站，走線已較為成熟。至於餘下部分則正在規劃。

車站之間距離預計約600

土木工程拓展署西拓展處處長陳家豪今早(19)在港台節目說，系統預計可以貫通新發展區及屯馬綫和輕鐵網絡，為日後區內約30萬居住人口及約16萬就業人口提供交通接駁服務。他表示，會將車站設置在更接近社區，其中1號線的首階段，車站之間距離預計約600米，同時會引入創新科技，方便乘客上落，車站亦會有蓋。

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設計已考慮其他交通流量

至於系統大部分路段為地面專用道路，陳家豪說在相關社區規劃時，已經考慮其他交通流量去設計路面闊度，不用擔心專用道路會令路面變窄。由於正同時規劃流浮山、洪水橋餘下發展，以及元朗南第三期發展，相關運輸系統會有車站進入新發展區，所以需要配合基建及道路配置一同規劃。

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新發展區有空間做環線設計

立法會鐵路事宜小組委員會主席張欣宇在同一節目表示，他正約見當局作詳細討論，他關注整個系統的成本效益，在經濟投入後可以解決到多少交通問題，例如有聲音認為屯門元朗及天水圍部分路口不應以輕鐵優先。雖然智慧綠色集體運輸系統大部分路段為地面專用道路，但當中亦涉及多個不是專用路權的路口。

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新界北立法會議員劉國勳表示，未來洪水橋新發展區會有住宅，系統的走線應該有所連接，認為在新發展區內有空間可以做到環線的設計。

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