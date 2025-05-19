洪水橋元朗南擬建集體運輸系統　議員關注成本效益走線連接

政府計劃在洪水橋/厦村和元朗南新發展區，分階段推展智慧綠色集體運輸系統。土木工程拓展署表示，系統設有3條路線，其中1號線的首階段全長4.5公里、預計有7個車站，走線已較為成熟。至於餘下部分則正在規劃。

車站之間距離預計約 600 米

土木工程拓展署西拓展處處長陳家豪今早(19日)在港台節目說，系統預計可以貫通新發展區及屯馬綫和輕鐵網絡，為日後區內約30萬居住人口及約16萬就業人口提供交通接駁服務。他表示，會將車站設置在更接近社區，其中1號線的首階段，車站之間距離預計約600米，同時會引入創新科技，方便乘客上落，車站亦會有蓋。