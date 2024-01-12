洪門夜宴｜王詩雅涉瞞行蹤裁定4罪成 官批供詞前後矛盾

時任港區人大代表洪為民2022年1月於本港爆發第五波新冠疫情期間，在灣仔舉行生日宴，榮源茶行「太子女」王詩雅出席後確診新冠肺炎，被控向衞生署隱瞞行蹤。裁判官今日（12日）於九龍城法院裁定王詩雅4項「明知而提供虛假資料」罪名成立。裁判官認為被告證供不誠實可靠，毫無合理疑點下可證明王詩雅沒有認知障礙。案件押後至3月4日判刑，期間王准繼續保釋。

押後至3月4日判刑

案發時37歲的王詩雅，被控於2022年1月6至7日，分別向衞生防護中心傳染病處主任張竹君等人員，虛報1月3日出席派對前後的行蹤，指是由住所前往派對，但實際上是由高樂花園出發，她早前全數否認4項傳票控罪。