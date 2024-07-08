活化尖沙咀「大包米」訊號塔 中學生倡加沉浸式體驗增認知

香港有豐富歷史底蘊，雖然有不少舊建築物遭拆卸，但一級歷史建築物仍遍及香港四周。有中學生提就位於尖沙咀俗稱「大包米」的訊號塔而設的保育方案，加入沉浸式體驗設施，將古蹟活化，提高市民對它認知，進一步發揮信號塔的社會價值。他們昨於半島青年商會舉辦保育活化倡議比賽中獲冠軍。

位於尖沙咀的訊號山花園內的訊號塔已被評為一級歷史建築，1907年由香港天文台建造，向維港船隻報時。隨着填海工程及高樓大廈建成，現時訊號塔只屬古蹟為訊號山花園具標誌建築物。