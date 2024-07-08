活化尖沙咀「大包米」訊號塔 中學生倡加沉浸式體驗增認知

香港有豐富歷史底蘊，雖然有不少舊建築物遭拆卸，但一級歷史建築物仍遍及香港四周。有中學生提就位於尖沙咀俗稱「大包米」的訊號塔而設的保育方案，加入沉浸式體驗設施，將古蹟活化，提高市民對它認知，進一步發揮信號塔的社會價值。他們昨於半島青年商會舉辦保育活化倡議比賽中獲冠軍。
位於尖沙咀的訊號山花園內的訊號塔已被評為一級歷史建築，1907年由香港天文台建造，向維港船隻報時。隨着填海工程及高樓大廈建成，現時訊號塔只屬古蹟為訊號山花園具標誌建築物。
半島青年商會早前展開第二屆「與未來對話 明日保育領袖」計劃，活動昨舉行保育活化倡議比賽暨閉幕禮。參與比賽的伊利沙伯中學舊生會湯國華中學的5名學生，以大包米訊號塔為題，在比賽中奪冠。該校中三學生黃俊熙表示，揀選此古蹟是因為該處位處鬧市，但一般人較陌生，感覺很獨特。
延續訊號塔報時使命
5名參賽學生根據歷史古蹟現況及社區變遷，對訊號塔作優勢、劣勢及危機分析，並提出3個活化方案，包括為古蹟加入沉浸概念體驗、舉辦光影藝術專題展覽、及以無人機作計時表演，延續訊號塔在十九世紀的報時使命，以及參考不同地區文化創意區營運，將訊號塔及附近地方一拼發展成文創區。參賽同學均指，古蹟活化為對社區帶來正面影響，例如增加旅遊景點吸引遊客，帶來經濟得益；同時可令遊人更深入了解訊號塔的歷史意義，並實現其社會價值。
第二屆「與未來對話之 明日保育領袖」工作計劃早前舉行，今年加入鄉郊古蹟元素，舉辦多項活動，包括古蹟保育考察團暨簡介會及社區設計工作坊等，透過一系列活動讓参加者加深對香港古蹟認識和訓練自我的領導才能，今年有來自14間中學的中三至中四學生參與。
保育活化倡議比賽中，14間學校組成14支隊伍參與，皇仁舊生會中學的保育雷生春方案及德蘭中學的保育香港中華基督教青年會必列者士街會所方案獲亞軍及季軍。