流感季結束 嚴重個案較疫前少 夏季一半機會爆流感

本港冬季流感季節結束。衛生防護中心表示，過去11周均是主要流行甲型H1流感，錄得488宗成人流感嚴重個案，當中330人死亡，兒童嚴重個案則有10宗，無人離世。對比疫情前同樣流行甲型病毒株的2018至19年度冬季流感，成人和兒童個案均有減少，中心相信與流感疫苗接種率提高有關，又預計夏季有一半機會出現流感季節。
今年1月初開始的冬季流感季節，歷時11個星期後結束，期內錄得488宗成人嚴重個案，當中330人死亡，而整體有78%患者本身有慢性病、66%沒有接種流感疫苗，同期亦錄得10宗兒童嚴重個案，沒有離世個案。剛結束的冬季流感季節，與2018至19年度同樣流行甲型H1病毒株，衛生防護中心總監徐樂堅稱，今季成人和兒童嚴重個案分別較當年減少兩成和六成，而今年度中心共為市民接種約207萬劑疫苗，相信接種率提升令嚴重個案減少。
知名人士流感亡 接種率急升
雖然冬季流感季節結束，但徐樂堅指出本港在疫情前10年，有5年都出現夏季流感季節，分別長達6周至18周不等，主要流行甲型H3病毒株。他表示，中心預料今年夏季有一半機會出現流感季節，若同樣流行甲型H3，將匹配今年度接種的流感疫苗。
中心多項流感疫苗接種計劃，自去年9月至本月23日共為市民接種約207萬劑流感疫苗，按年增加約22.6萬，創歷史新高，當中風險群組50至64歲接種率有25.3%，徐樂堅認為比率偏低，又留意到當有知名人士因流感離世後，該群組接種率就會急速上升。衛生署早前公開「拒絕安排」到校接種流感疫苗外展計劃的學校名稱，今年最終有近98%學校參與，中心將重點加強對50間未有參與計劃學校的支援，盼來年可達100%參與率。
兩交流團諾如病毒群組涉人傳人
另外，多間學校內地交流團爆發諾如病毒群組，徐樂堅稱中心至今錄得5宗相關個案，調查後發現兩宗涉及人傳人，中心會聯同教育局和承辦機構加強應對措施，又預計病毒活躍程度未來會漸漸下降。