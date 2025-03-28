流感季結束 嚴重個案較疫前少 夏季一半機會爆流感

本港冬季流感季節結束。衛生防護中心表示，過去11周均是主要流行甲型H1流感，錄得488宗成人流感嚴重個案，當中330人死亡，兒童嚴重個案則有10宗，無人離世。對比疫情前同樣流行甲型病毒株的2018至19年度冬季流感，成人和兒童個案均有減少，中心相信與流感疫苗接種率提高有關，又預計夏季有一半機會出現流感季節。

今年1月初開始的冬季流感季節，歷時11個星期後結束，期內錄得488宗成人嚴重個案，當中330人死亡，而整體有78%患者本身有慢性病、66%沒有接種流感疫苗，同期亦錄得10宗兒童嚴重個案，沒有離世個案。剛結束的冬季流感季節，與2018至19年度同樣流行甲型H1病毒株，衛生防護中心總監徐樂堅稱，今季成人和兒童嚴重個案分別較當年減少兩成和六成，而今年度中心共為市民接種約207萬劑疫苗，相信接種率提升令嚴重個案減少。