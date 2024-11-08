流感疫苗｜新年度已接種113萬劑次 較去年同期增6.9%

醫務衞生局副局長李夏茵在立法會一個委員會，交代應對流感季節的準備工作。她說，流感在今年7月的活躍度維持在低水準，但很大機會在入冬後轉為活躍。她提到，2023/24年度合共接種了187萬劑流感疫苗，較上一個年度增加兩成，創歷史新高；新一個年度的預防疫苗注射計劃已展開，截止本月初，已接種113萬劑次，較去年同期增加6.9%。
李夏茵指出，今年新增母嬰健康院及地區康健中心等多個接種疫苗地點，到校外展注射服務亦提供彈性安排，更首次為中小學生提供噴鼻式疫苗。
1800私家醫生參與注射流感疫苗計劃
衞生署緊急應變及項目管理處主任歐家榮說，當局今年已購買100萬劑疫苗，其中65萬劑預留給醫管局、衞生署及長者院舍，餘下30多萬劑是給予學校提供免費外展疫苗注射，相信疫苗數量足夠。至於私家醫生方面，有1800位醫生參與注射疫苗計劃，58%診所不會額外收費，今年私家醫生共預訂120萬劑疫苗，相信相當充足。
議員楊永杰表示，上年度共接種187萬劑次流感疫苗，今年政府訂購100萬劑是否足以應付增長；他亦關注只有八至九成的幼稚園及中小學參加疫苗注射計劃，為何並非所有學校參與。李夏茵回應指，去年注射187萬劑疫苗，已包括政府及私家醫生的注射劑量，今年公私營訂購的疫苗共有220萬劑，相信數量足夠。
不只能預防病毒感染打新冠、流感疫苗還能減少中風機率
歐家榮則說，關注仍有330間學校沒有參與流感疫苗外展接種計劃，會繼續努力了解校方是否有任何問題，亦會考慮派出署方接種隊到校打針。他強調，因應有關情況，當局已多做功夫，包括與學校相關團體，例如家教會及校長會等開會，希望他們協助推動疫苗接種，今年已見到成績，參加的學生人數有增長。
原文刊登於 香港電台