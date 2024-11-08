流感疫苗｜新年度已接種113萬劑次 較去年同期增6.9%

1800私家醫生參與注射流感疫苗計劃

衞生署緊急應變及項目管理處主任歐家榮說，當局今年已購買100萬劑疫苗，其中65萬劑預留給醫管局、衞生署及長者院舍，餘下30多萬劑是給予學校提供免費外展疫苗注射，相信疫苗數量足夠。至於私家醫生方面，有1800位醫生參與注射疫苗計劃，58%診所不會額外收費，今年私家醫生共預訂120萬劑疫苗，相信相當充足。

議員楊永杰表示，上年度共接種187萬劑次流感疫苗，今年政府訂購100萬劑是否足以應付增長；他亦關注只有八至九成的幼稚園及中小學參加疫苗注射計劃，為何並非所有學校參與。李夏茵回應指，去年注射187萬劑疫苗，已包括政府及私家醫生的注射劑量，今年公私營訂購的疫苗共有220萬劑，相信數量足夠。