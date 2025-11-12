流感｜英基港島中學11歲男童甲型流感併發休克 情況嚴重 7同學亦確診

衞生防護中心今日(12日)接獲一宗兒童感染季節性流感的嚴重個案。一名就讀英基港島中學的11歲男童，日前出現發燒等病徵，其後到私家醫院求診，其後證實對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克，目前情況嚴重。他日前參加學校舉辦的宿營活動，9名同學同確診，全部病況輕微，無需入院。中心已派員巡視學校。今個夏季流感季節至今已錄得18宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括一宗死亡個案。

7名參加學校宿營同學同樣確診 病況輕微 個案涉及一名過往健康良好的11歲男童。他在本月7日開始出現發燒及咳嗽帶痰，情況一直持續，上周一出現暈眩，遂到私家醫院求醫，需留院治理，目前情況嚴重。他的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克。初步調查顯示，男童於本月3日至7日參加學校舉辦的宿營活動，9名同級同學在本月6日至11日陸續出現流感樣病徵，其中7人經快速抗原檢測證實對甲型流感呈陽性反應，全部病況輕微，無需入院。中心已派員巡視該校，已建議校方實施感染控制措施，並會對該校進行醫學監察。

中心總監徐樂堅表示，本港今年夏季流感季節較以往出現的時間遲，而目前仍處於夏季流感季節。另外，帶基因突變的甲型流感(H3N2)病毒株近期在本港和不少地區出現，但目前沒有證據顯示該病毒株會引致病人出現更嚴重的病情。他指，疫苗對H3N2抗原漂移病毒亦具保護作用；又呼籲未接種疫苗者盡快接種。

最新的監測數據顯示，流感活躍程度在10月最後一周開始回落，但仍然處於較高水平。隨着天氣轉涼，不排除活躍程度仍可能會有反覆。根據過往經驗，香港冬季流感季節大多於一至三月出現，因此不排除明年初會出現冬季流感季節。

