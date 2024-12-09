浪琴賽事吸逾8萬馬迷入場 旅客增四成 「浪漫勇士」香港盃三連霸

浪琴香港國際賽事昨在沙田馬場舉行，全日上演四場國際一級賽，中國香港隊成功衛冕，勇奪當中3項一級賽的冠軍，當中由沈集成訓練、麥道朗策騎的「浪漫勇士」連續三屆勝出浪琴香港盃(2,000米一級賽)，並成為全球贏得最多獎金的賽駒，共計超過1.77億港元。另外，馬會指，昨日的浪琴香港國際賽事是政府積極推廣賽馬旅遊後的首個國際賽，兩個馬場共吸引逾8萬名馬迷入場見證盛事，當中內地旅客佔6,511名，比去年同賽日增40%。今個馬季截至今天賽事總共有接近5.5萬名旅客前來香港觀賞賽馬賽事，較上個馬季同期增加一倍。

來自深圳的林先生以「一簽多行」個人遊簽注來港，新安排下可隨時來港，而昨日因浪琴香港國際賽事特意來港入場觀賽，形容場內氣氛熾熱。來自深圳的黃小姐則第二次到訪沙田馬場，她認為，浪琴香港國際賽事，氣氛更熾熱，場內的馬迷人數更多，下次會與朋友一同入場觀賽。黃小姐指過往平均一個月來港兩至三次，實施「一簽多行」，將增加訪港次數：「香港有很多內地沒有的東西，現時想來(港)就來，可以隨時來購物。」

四場國際一級賽中，除浪琴香港盃外，國際賽浪琴香港短途錦標由首次出戰一級賽的「嘉應高昇」摘冠，浪琴香港一哩錦標亦由「遨遊氣泡」奪得冠軍。至於浪琴香港瓶則由來自英國的「遠飛標槍」勝出。