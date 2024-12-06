浪琴香港國際賽事本月上演 逾600中高端馬迷旅客跟團來港觀賽

施政報告提出積極推動賽馬旅遊，國際馬壇年度盛事浪琴國際騎師錦標賽及浪琴香港國際賽事於每年12月舉行，均吸引大批海外馬迷來港觀賽，更順道遊覽香港。今年有超過600名海外馬迷旅客參加旅行團來港，當中來自澳洲World Racing Tours一行逾80人來港7日6夜，除到馬場觀賽外，曾到不同高級餐廳享用美食及到商場購物，人均消費超過10萬港元。

浪琴國際騎師錦標賽及浪琴香港國際賽事分別於12月4日及12月8日舉行，是政府提出積極推動賽馬旅遊後本港首個國際賽。今年有逾600名來自澳洲、日本及法國等地海外馬迷旅客參加旅行團來港，除到馬場欣賞賽事外，也遊覽香港。團員人數最多的是來自澳洲的World Racing Tours，所籌辦的7日6夜旅行團於12月3日抵港，全程留宿半島酒店。逾80人團員以企業家為主，均熱愛賽馬，部分更是當地馬主。行程中，亦到不同景點、高級餐廳享用美食及到商場購物，人均消費逾10萬港元。個別團員於抵港翌日已花近50萬港元買珠寶首飾。

賽馬旅遊團員︰香港馬場氣氛很熱鬧

World Racing Tour團員Susie與女兒Mietta一同來港，二人認為，香港馬場氣氛比澳洲更熱鬧，有如派對般，而今次訪港亦擬到海洋公園看熊貓，及到尖沙咀及南丫島等地觀光；又笑言留港兩日已花費逾5萬港元購物，形容「在香港可找到世界各地不同的商品，可親眼看到買到，覺得這真的很棒。」

另一名團員Joe笑指自己是香港賽馬的忠實支持者，一直想來港觀賽。從事地產經紀的他指，行程亦遊覽了山頂，俯瞰整個城市景色，感十分壯觀，亦十分欣賞香港建築，未來「我一定會再次來港旅遊」，更考慮來港從事地產業。

World Racing Tours創辦人Tony Perry及Kate O’Sullivan表示，香港賽馬在澳洲備受推崇，賽事也會轉播到澳洲，故不少馬迷嚮往來港觀賽。他們又透露，該公司所舉辦來港觀賽的旅行團過去10多年持續增長，團員人數由2010年首年辦的7人，增至今年的逾80人，創新高。

馬會指，將加強對外推廣本港世界級賽馬，提升馬場設施，盼香港賽馬及馬場成為旅客必到的觀光景點，而浪琴香港國際賽事期間，馬會會協助來港旅行團預約馬場內餐飲設施，為他們提供精彩的娛樂及賽馬體驗；又透露於2023/24馬季共接待9.3萬旅客人次，今個馬季首兩個月已錄得超過3.72萬名訪客入場。