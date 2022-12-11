浪琴香港國際賽事 4.5萬觀衆入場 創逾3年來新高

浪琴香港國際賽事今日（11日）在沙田馬場舉行，全日上演四場國際一級賽，其賽程由1200米至2400米，總獎金高達1.1億港元，吸引了45匹（21匹海外，24匹本地）來自香港、日本、法國、德國、愛爾蘭、澳洲及新加坡等七個國家及地區的賽駒參與。香港賽駒摘下其中三項一級賽的桂冠。

香港國際賽是全球馬壇一年一度的盛事之一，被譽為「世界草地錦標大賽」，不僅是全球頂級騎師、練馬師及馬主的目標所在，也在全球專業馬界及馬迷心中享有崇高地位。過去兩年的香港國際賽從未取消，今年的國際賽受惠於香港進一步放寬防疫措施，賽事規模更盛大，規格更國際。

而馬迷毋須預約便可入場觀賽，今天比賽吸引了4.5萬名觀衆入場，創逾三年以來的新高。另有約300名海外人士參與浪琴香港國際賽事，包括海外賽駒的馬主、練馬師、騎師、馬房工作人員、海外賽馬機構或組織的高層與海外賽馬傳媒等；遠多於去年僅50名海外人員來港參與賽事並採取閉環式管理。

香港賽馬會行政總裁應家柏在賽後形容，今次是一個真正的全球賽馬盛事，聚集了80多個國家或地區，全世界熱愛賽馬的人都把目光投向了香港。而香港從來沒有離開過國際舞台，在全球佔有領導地位，做到了世界上少數人才可以做到的事情。