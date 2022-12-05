浪琴香港國際賽舉行在即 馬會：展現香港逐步復常

浪琴香港國際賽事將於下周日(11日)在沙田馬場舉行，前奏賽浪琴國際騎師錦標賽則於本周三(7日)晚在跑馬地馬場舉行，屆時12位來自全球的星級騎師及本地炙手可熱的好手，將會同場較量，一決高下。

浪琴國際騎師錦標賽是全球最著名及冠軍獎金最豐厚的騎師挑戰賽，四場騎師錦標賽的賽事總獎金合共高達694.2萬元，參賽騎師來自澳洲、英國、法國、日本與紐西蘭，包括榮膺2022年浪琴全球最佳騎師的麥道朗、三度榮膺浪琴全球最佳騎師的莫雅，以及澳洲賽馬史上最成功的女騎師賈傑美，本地代表則有五屆香港冠軍騎師潘頓與本地培訓騎師何澤堯。

馬會：約300名海外人士參與

馬會行政總裁應家柏今日晚上連同其中9位出戰浪琴國際騎師錦標賽的星級騎師，出席在香港故宮文化博物館舉行的記者招待會。應家柏表示，今年有約300名海外人士參與浪琴香港國際賽事，並有近80個海外媒體轉播賽事，認為這是宣傳香港的好機會，許多海外人員對賽事的整體籌辦好評連連。

應家柏表示，馬會一貫堅守原則，所舉行的賽事不會對公眾健康構成威脅。而海外人員，包括馬主、練馬師、騎師等人，在抵港首三天均須受「賽馬氣泡」的規限，即須在酒店或指定的地點用餐，期間亦須分組進餐，假如其中有確診個案，即會安排有關人員接受隔離。

他又指，在疫情下舉行國際賽事的最大挑戰，就是要說服海外香港已經復常，而國際金融峰會成功舉辦，證明香港已經一如以往充滿活力。他形容，海外馬主、練馬師對馬會投下信心一票，認可馬會舉辦國際大賽的能力，並派出頂尖馬匹來港作賽。

國際騎事錦標賽合共設有四關賽事，每位騎師將按坐騎在每關賽事的名次獲得分數，計分方法為頭馬十二分，亞軍六分，季軍四分。每位騎師的最終名次，將按他們在四關賽事中所取得的累積分數而定。在四關賽事中累積分數最高的騎師，將摘下浪琴國際騎師錦標賽冠軍。總成績位列前三名的騎師可額外獲得合共80萬港元獎金，其中冠軍獲50萬港元，亞軍20萬港元，季軍10萬港元。