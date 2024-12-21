海洋公園主席龐建貽稱12月人流高峰　推出多項大熊貓活動吸引遊客

海洋公園主席龐建貽指，今個月將是人流高峰，已準備好推出大熊貓的相關活動來吸引旅客。至於他表示，上年度公園虧損達7,000幾萬元，目前人流及收入正在增加，正向回復盈利的方向發展。
龐建貽今早（21日）出席商業電台的訪問。他表示中央贈港的兩隻熊貓安安及可可，在本月初與公眾見面後，獲得不少的人氣，每日都有數千人去公園看熊貓。他指，由於今個月是聖誕節的人流高峰期，故公園已做好準備，在園內擺放聖誕節的裝飾，以及推出熊貓光影互動的活動，希望吸引遊客。
龐又表示，隨着深圳旅客的一簽多行恢復，內地旅客到訪的人數有所增長，而其他國家及地區中，印度遊客在23/24年度，比之前一個年度增加4倍。他指，公園上年度的虧損達7,000多萬元，不過人流及收入都正在增長，有望向轉虧為盈方向進發。
望政府繼續長遠協調動物保育
對於公園的財政，龐指公園有很多保育的工作需要較大的開支，這些工作難以用金錢作考量。他又表示，公園會協助漁護署進行動物保育的工作，而這些工作過去以成本價或是免費進行，但也令公園需要付出一定開支，故他期望政府繼續作出長遠的協助。另外，龐又表示公園飼養熊貓的成本也不輕，因為熊貓食的竹葉多數從內地供應，當中7成來自廣東，部份來自四川。他表示公園已推出約400多款的熊貓商品，希望透過門票收入及商品銷售，令公園長達至財政平穩。