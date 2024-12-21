海洋公園主席龐建貽稱12月人流高峰　推出多項大熊貓活動吸引遊客

海洋公園主席龐建貽指，今個月將是人流高峰，已準備好推出大熊貓的相關活動來吸引旅客。至於他表示，上年度公園虧損達7,000幾萬元，目前人流及收入正在增加，正向回復盈利的方向發展。

龐建貽今早（21日）出席商業電台的訪問。他表示中央贈港的兩隻熊貓安安及可可，在本月初與公眾見面後，獲得不少的人氣，每日都有數千人去公園看熊貓。他指，由於今個月是聖誕節的人流高峰期，故公園已做好準備，在園內擺放聖誕節的裝飾，以及推出熊貓光影互動的活動，希望吸引遊客。