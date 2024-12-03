海洋公園仍錄得7160萬元虧損　楊潤雄料來年入場人數更多

海洋公園仍錄得7,160萬元虧損 楊潤雄料來年入場人數更多 (資料圖片)

海洋公園上個財政年度，入場人次及收入創5年新高，但仍錄得7,160萬元虧損。立法會經濟發展事務委員會今日(3日)討論海洋公園最新發展，多名議員關注園方如何增加收入，達致自負盈虧。

何俊賢：可 向遊客 派飛吸引進場消費

選委界陳紹雄關注，在政府資助下，再加上「熊貓效應」，園方對未來數年有何財政預測。民建聯陳勇表示，關注本港6隻大熊貓可帶動多少經濟效益，在政府面對財赤下能否幫補。漁農界何俊賢以業界派乳豬券取得不少收益為例，建議園方調整門票策略，例如向海外人士派入場券吸引進場消費。