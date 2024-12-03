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2024-12-03 18:37:05

海洋公園仍錄得7160萬元虧損　楊潤雄料來年入場人數更多

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海洋公園仍錄得7,160萬元虧損　楊潤雄料來年入場人數更多 (資料圖片)

海洋公園仍錄得7,160萬元虧損　楊潤雄料來年入場人數更多 (資料圖片)

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海洋公園上個財政年度，入場人次及收入創5年新高，但仍錄得7,160萬元虧損。立法會經濟發展事務委員會今日(3)討論海洋公園最新發展，多名議員關注園方如何增加收入，達致自負盈虧。

何俊賢：可向遊客派飛吸引進場消費

選委界陳紹雄關注，在政府資助下，再加上「熊貓效應」，園方對未來數年有何財政預測。民建聯陳勇表示，關注本港6隻大熊貓可帶動多少經濟效益，在政府面對財赤下能否幫補。漁農界何俊賢以業界派乳豬券取得不少收益為例，建議園方調整門票策略，例如向海外人士派入場券吸引進場消費。

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田北辰：水上樂園可由康文署接手管理

實政圓桌田北辰關注，園方的水上樂園會否增加財政壓力。他又指今年度虧損金額與政府約2.8億元的資助額相若，指資助只是用來抵銷水上樂園虧蝕，認為政府在2026年停止資助後，海洋公園可能會破產，提出由康文署接手管理。

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海洋公園仍錄得7,160萬元虧損　楊潤雄料來年入場人數更多 (資料圖片)

楊潤雄：料來年入園人數更多

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，自2021年起與海洋公園一同檢視如何改善財政狀況後，有見近兩年恢復跨境旅遊後，入園人數及收入明顯上升，相信未來一年會更多。此外，園方最近與一間私人公司合作展開山上歷險遊戲項目，相信透過不同方式吸引旅客能帶動園區消費。

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