海洋公園去年蝕7160萬 入場人次創5年新高 龐建貽：力拓大熊貓經濟

海洋公園公布2023至2024年的年度業績。該財政年度的總收入為11.81億元，按年升41%；總入場人次錄得314萬，按年增33%，兩者均創5年新高。不過，因政府資助減少和大額折舊，最終虧損7,160萬元。截至今年6月底，園方的銀行結餘及現金共約16.6億元。海洋公園主席龐建貽表示，會善用6隻大熊貓帶動的熱潮，增加園方收入。

海洋公園2023/24財政年度的總收入為11.81億元，按年升41%。不過，由於來自政府的資助由2022/23財政年度的近8.5億，減至2023/24財政年度的2.8億；加上達4億元的折舊總額，最終錄得7,160元虧損。不計算政府資助、折舊、減值回撥和投資收入，經營虧損淨額為2.9億元，連續第3個年度收窄。