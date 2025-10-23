海洋公園蝕逾2.7億　龐建貽：不排除將水上樂園「壯士斷臂」

海洋公園昨日(22日)公布業績，提及公園仍錄得逾2.747億元淨虧損。海洋公園主席龐建貽今早(23日)在港台節目指，虧損主要來自水上樂園，而主園區已成功轉虧為盈，滿意整體營運情況。
6隻大熊貓是「強心針」
龐建貽表示，公園入場人數及收入逐年攀升，特別6隻大熊貓是公園的「強心針」，本地及非本地旅客到訪數字分別上升9%及12%。他又表示，整體虧蝕數字涉及折舊及回撥等因素，認為應該留意公園錄得經營盈餘，由對上一個年度虧蝕1,700萬到今年賺到4,200萬元，形容值得鼓舞。被問到政府保育及教育補助，將於2025/26年度屆滿，他表示，公園投放三成支出進行教育及保育工作，希望同政府繼續磋商，否則部分項目可能要減少。
澳門內地湧現水上樂園競爭激烈
龐建貽又指出，澳門及內地湧現眾多水上樂園，競爭激烈。加上現今遊客的消費模式轉變，「打卡」式短途旅遊盛行，大家未必願意花費一整天在水上樂園，雖然園方已推出不同優惠吸引市民，但與收支平衡仍有一段距離，團隊會與持份者及政府討論如何扭轉情況，不排除會考慮將水上樂園「壯士斷臂」，又笑言若有機會與政府商討，會積極考慮是否將水上樂園交由政府康文署營運。
旅行團大減影響入場人數
香港專業教育學院酒店及旅遊系系主任黃家榮在同一節目表示，海洋公園的入場人數及遊客消費都有增長，而海洋公園有教育及保育角色，當中亦涉及成本。現時內地旅客都以自由行模式較多，旅行團數目大減影響入場人數。他又認為，現時公園經營方向正確，數字證明過去幾年的宣傳策略、吸引旅客模式，以及商品策略都奏效。至於水上樂園的虧損情況，除了天氣問題，同時面對鄰近地區的競爭，造成營運困難。