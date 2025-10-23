海洋公園蝕逾2.7億　龐建貽：不排除將水上樂園「壯士斷臂」

海洋公園昨日(22日)公布業績，提及公園仍錄得逾2.747億元淨虧損。海洋公園主席龐建貽今早(23日)在港台節目指，虧損主要來自水上樂園，而主園區已成功轉虧為盈，滿意整體營運情況。

6 隻大熊貓是「強心針」

龐建貽表示，公園入場人數及收入逐年攀升，特別6隻大熊貓是公園的「強心針」，本地及非本地旅客到訪數字分別上升9%及12%。他又表示，整體虧蝕數字涉及折舊及回撥等因素，認為應該留意公園錄得經營盈餘，由對上一個年度虧蝕1,700萬到今年賺到4,200萬元，形容值得鼓舞。被問到政府保育及教育補助，將於2025/26年度屆滿，他表示，公園投放三成支出進行教育及保育工作，希望同政府繼續磋商，否則部分項目可能要減少。