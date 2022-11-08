海洋公園逢周六晚免費入場2.5小時 光影噴泉匯演娛賓

萬聖節過後，海洋公園續有夜間活動，更是免費入場！公園周六(12日)起，逢周六辦「Chill All Night」，讓入場訪客夜幕下欣賞「光影頌」和「光影都會」音樂、光雕投影和噴泉水幕等匯演，同場亦有各式餐飲美饌、遊戲攤位讓訪客消閒娛樂。

「Chill All Night」活動逢周六晚上6時半至9時舉行，免費入場，日間入場訪客亦可留在公園內欣賞匯演。匯演包括「光影頌」和「光影都會」，節目中分別有兩場，亦有2場K-Pop舞蹈表演等。

晚間消遣不少得美食，公園海龍王餐廳、泰國餐廳「爐炭燒」和食尚水都小食亭將提供餐飲服務，另有酒吧、遊戲攤位區和海濱禮品廊，讓訪客盡情食、玩、買。

海洋公園去年初推「重生方案」，包括計劃把山下園區打造成免費入場「零售飲食娛樂商業區」，尋求合作夥伴投資經營，惟今年7月截標仍無投資者入標而流標，公園曾稱會改變策略和可能考慮重新招標。「光影頌」和「光影都會」則是公園2019年底推出的夜間娛樂節目。其中「光影頌」融合原創音樂及大型光雕投影表演，加上震撼的燈光效果及水幕特效，水族館會化身成神秘精靈ANIMO。「光影都會」會以多媒體噴泉投影表演，展現香港歷史、多元文化及大自然之美。