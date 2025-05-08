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2025-05-08 21:31:59

海皇粥店結業約百人被拖薪 勞工處接80宗求助 追討金額約800多萬元 黃家和：經營困難需改變宣傳策略

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海皇粥店結業被指拖欠貨款，黃家和指經營困難需改變宣傳策略。(鍾式明攝)

海皇粥店結業被指拖欠貨款，黃家和指經營困難需改變宣傳策略。(鍾式明攝)

海皇粥店全線結業海皇國際有限公司昨晚(7)向全體員工發信，指決定全線結業，即日起終止僱傭合約。當中提及，公司將以債權人自願清盤的方式進行清盤，員工可向勞工處諮詢他們的法律權利以及索償未發放的工資、代通知金及遣散費等。有員工表示，公司拖糧情況已持續大半年，準備前往勞工處索償應有的東西，包括有薪假期、年假，希望政府可以幫忙解決問題。飲食業職工總會會務主任招冠聰到場了解，他說海皇粥店有7間分店，初步約有100人被拖欠薪金等。

拖欠數月貨款及運輸費

位於火炭的海皇粥店辦公室，大門的公司招牌已拆走，而工場生產部和倉庫大門鎖上鎖鏈，集貨區大門打開，裡面仍有米、粉通、即棄餐具等，亦有到貨日期為今日的送貨單。早上先後有幾個供應商負責人及職員到工場收貨款。有叉燒供應商及貨物運輸服務的公司人員表示，粥店拖欠數個月的貨款及運輸費，分別涉及逾10多萬元。有供應糭的供應商職員表示，2月開始已經暫停供貨，但一直收不到尾數，亦聯絡不到粥店老闆。

勞工處接80宗求助

勞工處表示，已收到逾80名海皇粥店僱員的求助，主要涉及欠薪及解僱補償等項目，追討金額約為800多萬元，勞工處正積極跟進事件，並已聯絡海皇粥店管理層，敦促他們配合本處妥善處理受影響僱員的欠薪及其他僱員權益事宜。勞工處呼籲其他海皇粥店僱員，盡快到勞工處勞資關係科各分區辦事處登記資料，本處會提供適切協助。

拖欠130員工57萬強積金供款及附加費

積金局亦指，海皇粥店所屬的海皇國際有限公司未為約130名員工，繳交2024年12月的附加費及2025年1月至3月的強積金供款及附加費，涉及金額約57萬。積金局已啟動程序入稟區域法院向海皇提出民事申索，為受影響員工追討有關欠款及附加費。

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黃家和表示，餐飲業面對經營困難時需要改變宣傳策略。(資料圖片)

整體生意額仍較之前下跌

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，海皇粥店近年曾改變策略希望可以延續經營，但面對競爭激烈及港人北上消費等，最終要結業。他又說，餐飲業面對經營困難時需要改變宣傳策略，例如小紅書等。雖然今年黃金周餐飲業市道較去年同期有輕微升幅，但整體生意額仍然較之前下跌約10%15%，旅客的消費力較疫情前有下降，本港市民的消費力同樣因經濟及地緣政治等因素影響而減弱，加上不少市民在周末或假期北上消費，都影響業界生意。

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美孚海皇粥店外未有結業告示。(鍾式明攝) 美孚海皇粥店外未有結業告示。(鍾式明攝)

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