海皇粥店結業被指拖欠貨款　黃家和：經營困難需改變宣傳策略

海皇粥店全線結業！海皇國際有限公司昨晚(7日)向全體員工發信，指決定全線結業，即日起終止僱傭合約。當中提及，公司將以債權人自願清盤的方式進行清盤，員工可向勞工處諮詢他們的法律權利以及索償未發放的工資、代通知金及遣散費等。有員工表示，公司拖糧情況已持續大半年，準備前往勞工處索償應有的東西，包括有薪假期、年假，希望政府可以幫忙解決問題。

拖欠數月 貨款及運輸費

位於火炭的海皇粥店辦公室，大門的公司招牌已拆走，而工場生產部和倉庫大門鎖上鎖鏈，集貨區大門打開，裡面仍有米、粉通、即棄餐具等，亦有到貨日期為今日的送貨單。早上先後有幾個供應商負責人及職員到工場收貨款。有叉燒供應商及貨物運輸服務的公司人員表示，粥店拖欠數個月的貨款及運輸費，分別涉及逾10多萬元。有供應糭的供應商職員表示，2月開始已經暫停供貨，但一直收不到尾數，亦聯絡不到粥店老闆。