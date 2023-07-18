海關上半年偵破604宗毒品案  檢市值9.7億毒品 (更新)

【15:50更新】海關今年1月至6月在機場重點打擊利用空運貨物和旅客渠道走私毒品的活動，共偵破604宗毒品案件，並檢獲約2.3噸懷疑毒品，估計市值約9.7億元。其間檢獲的毒品數量和市值較去年同期分別上升81個百分點及64個百分點，升幅相當顯著。檢獲的主要毒品種類依次為大麻類(約572公斤)、氯胺酮(約504公斤)、冰毒(約436公斤)及可卡因(約241公斤)。
檢獲毒品以大麻類佔最多
海關今年上半年在客運渠道破獲26宗毒品案件，並拘捕30人及檢獲約46公斤懷疑毒品，估計市值約3,900萬元。檢獲量和市值分別較去年同期上升7倍和6倍，檢獲的毒品以可卡因為主。貨運方面，海關今年上半年共破獲578宗毒品案件，檢獲毒品共約2.25噸，估計市值約9.3億元。檢獲量和市值分別較去年同期上升78個百分點和59個百分點，所檢獲的毒品以大麻類佔最多，共約570公斤。
偵破25宗涉及大麻二酚CBD案件
另外，管制大麻二酚(CBD)的新法例於今年2月1日起生效，CBD如其他危險藥物一般，受到《危險藥物條例》的嚴格管制。新法例生效後至6月30日，海關機場科共偵破25宗涉及CBD的案件，貨運和客運渠道分別為18宗和7宗。於機場破獲的案件中，海關共拘捕67人，年齡介乎14歲至76歲，當中包括販毒集團主腦。
海關強調一向因應毒品市場走勢及販運途徑的趨勢，根據風險評估和情報分析，致力打擊毒品流入香港，執法數字亦正反映針對性打擊販毒活動的策略成效顯著。海關重申，將繼續因應販毒趨勢的改變而作調配及部署。海關提醒市民，為免被利用作非法活動，切勿輕易將個人資料或地址交予他人以作收取郵件或貨物用途，亦不要隨便代他人接收郵包或貨物。海關將繼續嚴厲執法，和根據風險評估原則揀選旅客、貨物及郵件作清關檢查，全面打撃跨境販毒活動。海關亦會香港郵政及物流業界保持緊密聯繫，加強堵截毒品流入本港。根據《條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。