海關上半年偵破604宗毒品案  檢市值9.7億毒品 (更新)

【15:50更新】海關今年1月至6月在機場重點打擊利用空運貨物和旅客渠道走私毒品的活動，共偵破604宗毒品案件，並檢獲約2.3噸懷疑毒品，估計市值約9.7億元。其間檢獲的毒品數量和市值較去年同期分別上升81個百分點及64個百分點，升幅相當顯著。檢獲的主要毒品種類依次為大麻類(約572公斤)、氯胺酮(約504公斤)、冰毒(約436公斤)及可卡因(約241公斤)。

檢獲毒品以大麻類佔最多

海關今年上半年在客運渠道破獲26宗毒品案件，並拘捕30人及檢獲約46公斤懷疑毒品，估計市值約3,900萬元。檢獲量和市值分別較去年同期上升7倍和6倍，檢獲的毒品以可卡因為主。貨運方面，海關今年上半年共破獲578宗毒品案件，檢獲毒品共約2.25噸，估計市值約9.3億元。檢獲量和市值分別較去年同期上升78個百分點和59個百分點，所檢獲的毒品以大麻類佔最多，共約570公斤。