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本地
2025-05-09 15:17:49

海關破海運木製地板藏毒案　檢1300萬元大麻花拘3男

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圖示在一批海運貨物中的木製地板內檢獲的懷疑大麻花。(政府新聞處)

圖示在一批海運貨物中的木製地板內檢獲的懷疑大麻花。(政府新聞處)

海關上月10日在葵涌檢獲約60公斤大麻花，估計市值約1,300萬元。海關經風險管理及資料分析，鎖定一個來自加拿大的40呎海運併裝貨櫃，貨櫃內載有7款不同種類貨物，其中一款報稱為木地板，資料顯示收貨人是一間剛成立數個月的本地私人公司，而加拿大是其中一個大麻合法化國家，因此海關決定扣留該貨櫃作進一步檢驗。

X光影像發現可疑陰影

人員當日在葵涌海關大樓檢驗該批貨物，在貨櫃最深處找到該48箱貨物，其X光影像深淺不一，當中有可疑深色陰影，與木地板平整影像不相符。打開紙箱後，發現內有一個內有木地板的木箱，並於夾層內發現多包經多層膠袋真空包裝過的可疑草本植物，毒品快速測試中對大麻花呈陽性反應，人員最終檢獲60公斤大麻花，市值1,300萬元。

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不排除有更多人被捕

經調查後，海關迅速鎖定葵涌一個物流倉庫，展開監控行動。一名男子於上月11日下午到倉庫提取該批貨物，將貨物裝上貨車後駕車到深水埗，人員趁機上前拘捕該名49歲男子，報稱司機，收取800元酬勞去提取及運送該批貨物。人員跟進後拘捕另一名39歲男子，同樣報稱司機，負責安排第一名被捕男子提取及運送貨物，前日(7)在荃灣再拘捕一名30歲男子，為收貨人公司董事，3人獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

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木地板VS瓷磚｜資料來源︰裝修佬（am730製圖） 木地板VS瓷磚｜美觀度、材質、防潮及保養優點比較（am730製圖） 木地板VS瓷磚｜安全度、舒適度、成本等優點比較（am730製圖）

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