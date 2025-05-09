海關破海運木製地板藏毒案　檢1300萬元大麻花拘3男

海關上月10日在葵涌檢獲約60公斤大麻花，估計市值約1,300萬元。海關經風險管理及資料分析，鎖定一個來自加拿大的40呎海運併裝貨櫃，貨櫃內載有7款不同種類貨物，其中一款報稱為木地板，資料顯示收貨人是一間剛成立數個月的本地私人公司，而加拿大是其中一個大麻合法化國家，因此海關決定扣留該貨櫃作進一步檢驗。

X 光影像發現可疑陰影

人員當日在葵涌海關大樓檢驗該批貨物，在貨櫃最深處找到該48箱貨物，其X光影像深淺不一，當中有可疑深色陰影，與木地板平整影像不相符。打開紙箱後，發現內有一個內有木地板的木箱，並於夾層內發現多包經多層膠袋真空包裝過的可疑草本植物，毒品快速測試中對大麻花呈陽性反應，人員最終檢獲60公斤大麻花，市值1,300萬元。