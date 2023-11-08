海關破獲最大宗跨境轉運冒牌貨案　檢假LV勞力士等7萬件貨值6700萬

海關破獲歷來單一次行動檢獲數量最多、價值最高的冒牌貨個案，市值6,700萬元。
海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組指揮官鄧偉恒總結稱，上月16日至上周五（3日）一連19天，進行代號名為「追跡者」的行動，以打擊跨境轉運及供應本地冒牌及侵權活動。海關透過情報交流和分析，主力抽查以海路來港的貨櫃，結果在多個拆貨場和飛機倉內檢獲大批冒牌及侵權貨物，偵破28宗案件。
兩女一男被捕
行動中，檢獲7.7萬件冒牌及侵權貨物，包括冒牌LV手袋、勞力士、Apple產品，波鞋、手提電話、手機配件、太陽眼鏡、衣服、手錶和約13升懷疑未完稅烈酒，估計市值超過6,700萬元，應課稅值約9萬元。同時拘捕兩女一男，兩名女被捕人開設專頁直播帶貨，但出售的卻是冒牌貨；男子則是樓上零售店經理，以正價一成的價錢出售懷疑冒牌化妝品、護膚品和手提袋。
貨物暫存位置隱蔽
鄧續稱，不法分子利用拆貨場將貨物拆件及暫存，又利用飛機倉做出口和轉運。拆貨場和飛機倉遍佈全港各區，因為貨物流轉性快、逗留時間短，加上位置隱蔽，增加執法人員追查的難度。
貨物並非單一發貨難被發現
海關港口及海域科貨物揀選及資料研究小組第二隊高級督察倪百禧稱，其中7宗經海路入境的案件檢獲的電器用品、手機及手袋等，總值2,300萬元。該批40呎貨櫃由廣東南沙抵港，報稱運載衣物及生活用品，每個櫃載貨量由400件至5,000件不等，並非單一發貨及收件人。關員開箱逐一檢視，最後發現的冒牌及侵權貨物，佔總數只百分之一至十五，可見查驗難度之高。