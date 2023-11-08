海關破獲最大宗跨境轉運冒牌貨案　檢假LV勞力士等7萬件貨值6700萬

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組指揮官鄧偉恒總結稱，上月16日至上周五（3日）一連19天，進行代號名為「追跡者」的行動，以打擊跨境轉運及供應本地冒牌及侵權活動。海關透過情報交流和分析，主力抽查以海路來港的貨櫃，結果在多個拆貨場和飛機倉內檢獲大批冒牌及侵權貨物，偵破28宗案件。

兩女一男被捕

行動中，檢獲7.7萬件冒牌及侵權貨物，包括冒牌LV手袋、勞力士、Apple產品，波鞋、手提電話、手機配件、太陽眼鏡、衣服、手錶和約13升懷疑未完稅烈酒，估計市值超過6,700萬元，應課稅值約9萬元。同時拘捕兩女一男，兩名女被捕人開設專頁直播帶貨，但出售的卻是冒牌貨；男子則是樓上零售店經理，以正價一成的價錢出售懷疑冒牌化妝品、護膚品和手提袋。

貨物暫存位置隱蔽

鄧續稱，不法分子利用拆貨場將貨物拆件及暫存，又利用飛機倉做出口和轉運。拆貨場和飛機倉遍佈全港各區，因為貨物流轉性快、逗留時間短，加上位置隱蔽，增加執法人員追查的難度。