海關破8400萬元壓縮器藏冰毒案 拘捕三男

香港海關本月11日和13日偵破一宗以重型壓縮器販運冰毒的案件，於機場和一間環保回收公司位於葵涌的倉庫檢獲共約199公斤懷疑冰毒，估計市值超過8,400萬元。海關拘捕三名懷疑涉案男子，包括環保回收公司東主、主管及司機，他們獲保釋候查。

發票過於粗疏簡單 壓縮氣表面有焊接痕跡

海關機場科空運貨物第三組署理高級督察余鳳文講述案情時指，海關人員於人上周二(11日)透過風險評估及資料分析，查驗由加拿大到港、報稱壓縮氣的貨物時，發現收貨人提供的發票過於粗疏簡單，抵港壓縮器與發票所寫的形號不符合，且相關型號亦不能夠從發貨人網站搜尋到。

海關人員又發現壓縮器表面有焊接痕跡；之後用固定X光車輛檢查系統發現壓縮器內有可疑物體，遂卸下其中一個壓縮器上的重型螺絲，以內窺鏡視察，發現有可疑白色結晶物體，而消防協助以工具鋸開外殼，最終搜獲到82公斤懷疑冰毒，估計市值約5,800萬元。