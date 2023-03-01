海關總關員聯同母親騙16萬房屋津貼　判240小時社服令

海關總關員於2017年向庫務署申請房屋津貼時，訛稱與母持有的單位為自置居所，獲發共16萬元津貼，惟有關單位實則被出租圖利。庫務署察覺有異後而展開調查，總關員早前承認各一項欺詐及串謀詐騙罪，案件押後今天(1日)在屯門裁判法院判刑。裁判官黃國輝考慮被告背景良好、即時認罪及有悔意，並已歸還所有欠款，終接納社會服務令報告建議，判處240小時社服令。其母鄧玉芳則獲撤銷一項串謀詐騙罪。

求情：將失去多年穩定工作

被告為45歲彭子康。辯方今求情指，兩份報告正面，建議判處中至長度社服令，望法庭鑑於被告初犯、有真誠悔意，亦即將失去多年穩定工作，打算轉行，更一早連同利息全數歸還款項，判處社服令。