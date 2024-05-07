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2024-05-07 21:44:24

海防道珠寶店劫案｜5南亞匪持刀鎚打爛飾櫃警方拔槍制服　遇劫店舖發布事發閉路電視片段 (有片)

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警方當場拘捕5名劫匪。

警方當場拘捕5名劫匪。

尖沙咀發生持械行劫案。今日(7日)接近中午12時，5名南亞裔男子手持利刀和鐵鎚物體，闖入海防道38至40號地下一間鐘錶珠寶店行劫。據了解，警方一早收到情報有罪犯會到該錶行行劫，遂在附近埋伏，見時機成熟上前逮捕5名劫匪，案件交由西九龍總區重案組調查。

有劫匪險遭同夥擊中

遇劫的鐘錶珠寶店其後發布事發的閉路電視片段，可見案發時5名涉案人乘搭一輛白色私家車到場後，逐個戴着頭套落車後一同步入鐘錶珠寶店，其間在門外被一名行人阻擋，而鐘錶珠寶店一名職員見狀亦感驚慌。其時，一名站在店內門口的職員見狀，立即跑向店內位置，劫匪之後先亮出鐵鎚和利刀，其後3人不由分說集中打向一個飾櫃，有一名劫匪更險遭同夥的鐵鎚打中。約10秒後，有劫匪指示其中一人轉到店內其他飾櫃繼續嘗試擊毀玻璃。

在劫匪闖入店舖18秒後，數名探員便到達店外並舉槍進入店舖，有劫匪見狀嚇得掉落手上的利刀和舉起左手示意投降，探員之後要求5名劫匪踎低再逐一制服，其間一度有人掙扎。事後鐘錶珠寶店並無損失，警員封鎖現場調查，門外遺下一把鐵鎚。

▼逐格睇劫匪闖入行劫至被制服過程▼

遇劫鐘錶珠寶行公開事發一刻的閉路電視。(名人鐘錶珠寶YouTube片段) 遇劫鐘錶珠寶行公開事發一刻的閉路電視。(名人鐘錶珠寶YouTube片段) 遇劫鐘錶珠寶行公開事發一刻的閉路電視。(名人鐘錶珠寶YouTube片段) 遇劫鐘錶珠寶行公開事發一刻的閉路電視。(名人鐘錶珠寶YouTube片段) 遇劫鐘錶珠寶行公開事發一刻的閉路電視。(名人鐘錶珠寶YouTube片段) 遇劫鐘錶珠寶行公開事發一刻的閉路電視。(名人鐘錶珠寶YouTube片段) 遇劫鐘錶珠寶行公開事發一刻的閉路電視。(名人鐘錶珠寶YouTube片段) 遇劫鐘錶珠寶行公開事發一刻的閉路電視。(名人鐘錶珠寶YouTube片段)

鐘錶珠寶店門外遺下一把鐵鎚

西九龍總區刑事部警司賈錦琳交代案情時指，早上約11時55分在漢口道一間店鋪內以「行劫」罪拘捕5名南亞裔男子，年齡介乎23歲至35歲，當中1人持香港身份證、2人持「行街紙」、2人沒有任何身份證明文件，疑為非法入境者，又於現場檢取2把牛肉刀、3個鐵鎚，以及1個紅白藍膠袋作證物。

賈錦琳續指，案發時5名賊人手持利刀和鐵鎚等，進入鐘錶珠寶店打劫，並打爛2個飾櫃，警方見狀立即上前制服並拘捕該5名賊匪。由於賊匪掙扎，警方一度拔槍作警誡，其後徒手制服，其中1人臉部受傷送院。而店舖只有該兩個飾櫃被損毀，沒有其他損失。案件交由西九龍總區重案組繼續跟進調查。

賈錦琳(左)表示，店舖只有兩個飾櫃被損毀，沒有其他損失。(警方直播截圖) 尖沙咀一間鐘錶珠寶店遭5名劫匪持械行劫，警方到場一網打盡。 警方當場拘捕5名劫匪。 警方當場拘捕5名劫匪。 警方當場拘捕5名劫匪。 警方在涉案私家車蒐證。 警方當場拘捕5名劫匪。

▼尖沙咀持械行劫現場情況▼

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