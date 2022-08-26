浸大聯同業界推CLAP-TECH計劃 助高中生及早涉獵職場知識

政府推出「共創明Teen計劃」友師計劃，助弱勢社群家庭擴闊眼界。亦有大學聯同科技及創意媒體業界、本地中學協辦多元出路計劃，由高中起將職能導向課程加入現有學制，不單為學生提供有關資訊與通訊科技及創意媒體的「三加二」年制多階進出升學路徑，高中課程加入企業拜訪和聆聽專業人士分享，計劃為學生規劃相對穩定的「直通車」學習路徑，中學文憑試達相應水平，可直升該大學開辦高級文憑課程，校方希望學生及早了解行業發展和學習相關軟技能。有業界人士指出，行內渴求剛畢業學生亦具備實戰經驗與職業素質的「新領」(new collar)人才，而計劃能夠讓學生能接觸和體驗傳統學科以外的範疇及早涉獵職場的知識。

圖、文︰李朗僑

獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，浸會大學、業界和本地中學三方協辦的「鼓掌——創新教育歷程」(CLAP-TECH)早於2020年5月啟動，初期只提供與資訊與通訊科技相關課程，今年起增設創意媒體學習範疇。計劃為5年制，中學階段，學生可由中四選讀3年制文憑試程度的「應用學習課程」，浸會大學除安排教師前往11間合作中學授課、自修生到浸大全日學院上課外，亦會舉辦企業拜訪、業內專業人士與學生分享經驗的友師計劃等活動。完成「應用學習課程」後，學生在文憑試考獲5科第二級，可升讀銜接計劃內浸大和業界一同設計的兩年制高級文憑課程。

應用學習是高中的選修科目之一，包含創意學習、媒體及傳意、商業、管理及法律、服務、應用科學和工程及生產，共6個學習範疇。與現有高中課程不同，應用學習著重教導學生特定專業/職業範疇相關知識及入門技能，亦不設公開試，評估工作由有關課程提供機構執行，考評局則負調整評估成績及監察評估工作的質素。