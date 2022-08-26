浸大聯同業界推CLAP-TECH計劃 助高中生及早涉獵職場知識

政府推出「共創明Teen計劃」友師計劃，助弱勢社群家庭擴闊眼界。亦有大學聯同科技及創意媒體業界、本地中學協辦多元出路計劃，由高中起將職能導向課程加入現有學制，不單為學生提供有關資訊與通訊科技及創意媒體的「三加二」年制多階進出升學路徑，高中課程加入企業拜訪和聆聽專業人士分享，計劃為學生規劃相對穩定的「直通車」學習路徑，中學文憑試達相應水平，可直升該大學開辦高級文憑課程，校方希望學生及早了解行業發展和學習相關軟技能。有業界人士指出，行內渴求剛畢業學生亦具備實戰經驗與職業素質的「新領」(new collar)人才，而計劃能夠讓學生能接觸和體驗傳統學科以外的範疇及早涉獵職場的知識。
圖、文︰李朗僑
獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，浸會大學、業界和本地中學三方協辦的「鼓掌——創新教育歷程」(CLAP-TECH)早於2020年5月啟動，初期只提供與資訊與通訊科技相關課程，今年起增設創意媒體學習範疇。計劃為5年制，中學階段，學生可由中四選讀3年制文憑試程度的「應用學習課程」，浸會大學除安排教師前往11間合作中學授課、自修生到浸大全日學院上課外，亦會舉辦企業拜訪、業內專業人士與學生分享經驗的友師計劃等活動。完成「應用學習課程」後，學生在文憑試考獲5科第二級，可升讀銜接計劃內浸大和業界一同設計的兩年制高級文憑課程。
應用學習是高中的選修科目之一，包含創意學習、媒體及傳意、商業、管理及法律、服務、應用科學和工程及生產，共6個學習範疇。與現有高中課程不同，應用學習著重教導學生特定專業/職業範疇相關知識及入門技能，亦不設公開試，評估工作由有關課程提供機構執行，考評局則負調整評估成績及監察評估工作的質素。
浸大CLAP-TECH中心課程發展高級經理馮筱涓指，現時年輕人的職業導向多受到家人影響。計劃旨在協助參加計劃學生透過課堂學習及企業拜訪等活動擴闊視野，接觸到創意行業中的不同角色，包括公關、廣告、市場營銷、多媒體製作和意見領袖(KOL)等，使他們了解市場環境，未來路向不需局限傳統行業。她認為，計劃的三加二年制「直通車」學習路徑能給予學生安全感，「3年後(放榜後)，我們(計劃)都有條路給他」。
馮筱涓坦言，科技日新月異，若課程只是教授軟件、器材操作的技術內容易過時，課程期望授與學生可伴隨一生的能力，以「多媒體故事」高中應用學習課程為例，學生除學習多媒體製作，亦了解危機處理、匯報技巧、創作技巧等，涵蓋創意行業中構思內容，抑或與客戶溝通都會用到的技能。課程亦因應業界要求，著眼培訓軟技巧，如責任感、分析、協作能力等特質。此外，CLAP-TECH中心每月會與業界開會，了解市場上最需要哪類型的人才，根據市場變化而改善或新增課程內容。
廣告營銷集團The Bees Group創辦人兼行政總裁曾錦強表示，業界需要具備實務經驗，又懂得跨界合作的溝通人才，也就是所謂的「新領階級」。計劃有助為業界培訓出人才庫，並協助業界提早接觸有興趣、具潛能的學生。課程中的師友計劃不但能夠讓業內人士為學生提供升學就業意見，在3年中陪伴學生成長，亦有助業界了解Z世代的青年想法，有助行業作客戶分析(Consumer Segmentation)。
曾錦強認為，合適投身創意媒體業的學生不一定在傳統學業成績表現很好。合適的學生往往富有創意，並對行業非常有熱誠，亦可藉此撐過龐大的工作壓力，而且行業變化非常快，學生需掌握潮流趨勢、對客人充滿好奇心。曾指出，過去一些學生或會因傳統學業表現欠佳，無法入大學而放棄，計劃則給予那些學生一個新選擇，「唔一定要入大學，你都可以好有前途，未來可以搵到錢養活自己」。