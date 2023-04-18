浸大領導團隊米埔發現箱形水母新物種 被命名為「米埔三槳水母」

香港浸會大學領導的團隊在香港米埔自然保護區發現一個箱形水母新物種。該新水母物種屬於三槳水母科，研究團隊將其命名為「米埔三槳水母」。這是首次在中國水域發現箱形水母新物種，令全世界三槳水母科的物種數目增加至四個。

箱形水母以米埔命名 三槳水母科的第四個物種

團隊在2020至2022年的夏天，在米埔自然保護區一個鹹淡水基圍蝦塘採集到箱形水母樣本，並發現牠們屬於一個新物種。箱形水母綱屬於刺胞動物門。牠們的身體呈正方形，因此一般被稱為箱形水母。雖然牠們屬於刺胞動物門中的一個小組群，箱形水母包括一些毒性極高的物種，因此在熱帶水域廣為人知。

最新發現的米埔三槳水母屬於三槳水母科，是全球三槳水母科的第四個物種，亦是三槳水母屬第三個被描述的物種。牠們的身體透明，沒有顏色，平均體寬1.5厘米。身體有四隻角，每隻角均連接三條每條長約10厘米的觸手，相信用來捕食水體中細小的浮游甲殼類動物。觸手基部各有一個扁平的槳狀結構，猶如一支船槳，令箱形水母收縮身體時產生強大推力，因而比其他水母游得更快。