消委會揭私營醫療價格欠透明 價目資料不足又難明 市民難格價 議員倡書面報價成發牌條件

有病求醫，不少人都會選擇私家醫生，但各私營醫療服務收費有異，隨時收「震撼帳單」！消委會就私營醫療服務的研究發現，只有一成於私院求診的受訪者曾查閱過往收費統計數據，且部分反映資料難以理解，67%消費者曾遇到醫療服務報價差異。消委會認為私家醫療機構存在網上披露資料比例不對稱、價格披露欠透明、收費差距大等問題，並提多項建議改善。有立法會議員指，收費不透明的問題存在多年，倡書面報價成私院發牌條件。 消委會於2021年至2024年間共接獲191宗有關私家醫院及日間醫療中心的投訴，其中近四成六涉及收費爭議，涉及約720萬元；其他投訴包括服務質素、更改、終止合約等。該會昨發表《信心與價值：提升醫療價格透明度》深入研究，就胃鏡及大腸鏡檢查、剖腹分娩和痔瘡切除術，3種常見及非緊急治療/程序，向消費者進行問卷調查和深入訪談，並與6間私家醫院和7間日間醫護中心進行問卷調查，和對33間醫院機構展開桌面及電話查詢。



有醫院與醫生互推定價責任 研究發現，消費者在尋求醫療服務第一步時已面對價目資料不足問題。少於一半(43.0%)受訪者在見主診醫生前和/或後有查看價目資料，當中過一半(52.6%)依賴機構網站。然而，私家醫院或日間醫療中心在披露價目資料不全面，大多不列明包括其他專科醫生和麻醉科醫生的醫生費用，亦沒有披露此收費的定價基準。在20間抽樣調查的日間醫療中心當中，有15間沒有就指定治療在網上提供收費表，另有1間甚至沒有網站。 相比之下，全部13間私家醫院均有在網上展示價目資料，但收費表較難讓普羅大眾理解，尤其涉「百分位數」等專業用字，另有4間醫院去年仍只提供2022年的「滯後」收費統計數據。 消委會消費保障政策商營手法及申訴小組主席余承章指，業界現時就提供和解釋價目資料，未有一套慣常做法，責任屬誰模糊不清，容易導致收費爭議，如服務涉及多間私營醫療機構和服務提供者時尤甚，有個案指醫生提供的預算費用與實質收費差達6萬元，「醫院話費用由醫生決定，建議我搵醫生問；醫生就話是由所屬醫療集團決定，最終我無辦法討回差額。」 即使有寫明價錢，但相同的療程，不同醫院收費差距亦很大，如住院痔瘡切除術的第50個百分位數(中位數)收費在各私家醫院間由33,881元至85,387元不等，差異達152.0%。醫療界解釋，收費主要受病人的具體病況、醫生選用的治療方法和醫療儀器等因素影響，但有關發現亦反映病人格價的重要。



消委會優化收費透明度建議

黃鳳嫺：「套餐」不等於「全包」 另外，部分私家醫院雖提供醫療套餐，且對消費者有幫助，但類型不足。其中7間只就30種常見治療的其中6種提供套餐式收費，1間僅提供2種醫療套餐。選用醫療套餐的消費者較少遇到價格差異，其中超過四成(42.2%)使用醫療套餐的受訪者表示，沒有發現價格差異，顯著高於未有選用醫療套餐的受訪者(25.2%) 。 消委會總幹事黃鳳嫺提醒，「套餐」不等於「全包」，套餐或有多個沒清楚列明額外收費的服務，例如藥費、諮詢費和醫生費，收費可能不菲。她認同醫療套餐能提高收費確定性，便利收費比較，長遠有望減低醫療開支，因此鼓勵私營醫療機構為合適的治療推出套餐。 黃鳳嫺又指，即使衛生署已設電子平台，披露30種常見治療的過往收費數據，但市民大多不知相關數據，而數據表達亦難明，倡進一步改良現有平台，並建立記錄私家醫院/日間醫療中心和醫生費的過往收費指數中央資料庫，便利消費者獲取價格資料及提升用戶體驗。 陳凱欣：市民憂「因病致貧」 立法會議員陳凱欣向本報稱，不少有能力或有買保險的市民，因私家醫院收費不透明而擔心「因病致貧」，最終流向公營醫療系統。她稱，政府應有很大動力令私家醫院提升透明度，鼓勵更多有能力的低、中產病人轉投私營醫療，紓緩公營醫療壓力和政府醫療方面開支。陳凱欣直言，私營醫療收費不透明的問題存在多年，衛生署可考慮將書面報價規定成為私家醫院發牌條件之一，強調並非要限制收費水平，又建議為私家醫院制訂標準書面報價單格式，向病人提供特定收費水平範圍，提高透明度之餘亦不會使病人感到五花百門。 醫衛局正籌備立法諮詢 醫衛局歡迎消委會研究，指局方正籌備就私營醫療收費透明度立法的諮詢工作，包括參考消委會報告和先導計劃的運作經驗，並與不同持份者保持溝通，務求因應私營醫療界別的實際營運情況，更好保障病人福祉；諮詢建議計劃於年內公布。