消委會測25款驅蚊劑 含DEET或picaridin效果佳但慎防過敏 一樣本竟「吸蚊」 廠商稱非驅蚊劑

每逢夏季蚊患不容忽視，不少市民郊遊和戶外活動時或選用驅蚊劑。消委會測試25款驅蚊劑，發現含避蚊胺(DEET)或派卡瑞丁(picaridin)樣本驅蚊效果最好，一款含DEET樣本使用後4小時沒有任何蚊隻降落在皮膚。至於部分標示「天然」或「草本」成分的樣本，對不同蚊種效果不同，惟有樣本驅蚊效果平平，使用後反會「吸蚊」！消委會建議，在選擇驅蚊產品前宜先衡量目的地的蚊傳疾病風險和估算逗留時間，並按標籤指示塗搽。

是次測試中，採用可傳播絲蟲病的致倦庫蚊和可傳播登革熱病毒的埃及伊蚊。測試員會在前臂皮膚塗搽不同驅蚊劑樣本，並記錄塗搽後0.5小時、1小時、2小時及4小時降落在皮膚的蚊子數量，並與完全沒有塗驅蚊劑情況下蚊子數量比較。消委會總幹事黃鳳嫺指，由於測試在澳洲實驗室進行，當地沒有本港常見的白紋伊蚊供作實試。 結果顯示，9款含DEET和picaridin樣本不論是驅趕致倦庫蚊和埃及伊蚊效果均較高，使用後4小時仍有96%以上的保護；其中1款標示含DEET的樣本「3M Ultrathon驅蚊膏」更是唯一在所有時點的測試都沒有任何蚊子降落測試員前臂的皮膚，保護力最強。而平均售價最便宜，即每毫升只售$0.2的「萬寧避蚊胺驅蚊蟲噴霧」，其總體評分獲得最高的5星，對驅避致倦庫蚊、埃及伊蚊的效能評分都獲得最高分。另外，「日本叮叮全效版配方驅蚊防蟲噴霧」雖不含DEET或picaridin，但評分亦獲最高的5星、兩類蚊驅避效能評分都獲得最高分。

接觸過量DEET或刺激皮膚 消委會宣傳及社區關係小組副主席陳建年指，DEET雖保護力最強，惟高濃度或刺激皮膚，使用高濃度的DEET產品或接觸過量DEET，有機會引致皮疹、水泡及令皮膚和黏膜受刺激，對兒童的風險更大；參考本港衛生署衛生防護中心的建議，兒童應盡量使用較低濃度(上限10%)的DEET驅蚊劑，而6個月以下的嬰兒更不應使用。驅蚊效能同樣較高的picaridin，對皮膚的刺激雖較DEET低，但可能會刺激眼睛。 至於過敏人士選用的天然驅蚊產品，8款樣本聲稱天然或標示植物成分。整體上驅避致倦庫蚊的效能不俗，當中7款於第4小時，效能仍達70%或以上。然而，全部樣本驅避埃及伊蚊的效能均未如理想，全部8款樣本於4小時後效能均低至30%以下。