消委會｜倡設家居裝修公司「白名單」認證制　黃鳳嫺：「黑名單」較負面

方便消費者選擇質素公司 黃鳳嫺說，今次消委會《香港家居裝修行業研究報告》顯示消費者希望提供裝修承辦商黑名單、標準報價範本、爭議時的機制處理以及設立發牌制度，但她認為會方提供的不是「黑名單」，「因為黑名單比較負面啲」。黃鳳嫺認為平衡業界的持續發展，可以設立「白名單」，透過政府認可認證制度，為不同工程或規模的家居裝修公司作出認證，假如涉及較大裝修銀碼，當局的認證制度亦會要求較大，方便消費者找出及選擇有質素的裝修公司。

她認為若政府設立發牌制度，成本就會較高，一般小型商戶可能難以承擔，但若透過個別機構的認證制度，對消費者的認受性及信心可以更高，同時門檻亦毋須太高，目前已有一些工程的認證制度可供參考。黃鳳嫺另外建議家居裝修公司引入7日冷靜期的做法，消費者的訂金引入託管機制，由銀行或秘書服務公司提供服務，認為對大家都有保障，惟相關建議暫未有詳細研究。