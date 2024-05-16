消委會｜垃圾電話攔截程式「反被送資料」　兩款程式涉上載用戶通訊錄供他人搜尋

為減少推銷或詐騙電話對日常生活滋擾，市民會選擇下載攔截垃圾電話的手機應用程式。不過，近日消委會進行一項調查，發現兩款程式在取得存取權限後，會自動或由用戶開啟「強化搜尋」功能時，將用戶通訊錄中所有聯絡人的資料上載和整合到程式的資料庫中，並供其他用戶搜索，如個人資料如姓名、電郵地址，甚至住址等。 消委會是次調查參考兩個手機應用程式商店的排行榜，以及第三方市場分析報告，抽取較多本港消費者使用的5款垃圾電話攔截程式作調查對象，並以實試方式進行，分別從服務條款、私隱政策、網站及網上客服等渠道取得相關資料。

兩款App涉上載用戶通訊錄供他人搜尋 調查發現，有一款程式在存取用戶通訊錄後，會自動將所有聯絡人的資料上載和整合到商戶的資料庫內，供其他用戶「反向搜索」，只需輸入電話號碼即可追溯到號碼持有人的名字及查閱其個人資料，包括中英文姓名、電郵地址或社交媒體連結等。若有用戶在通訊錄中儲存了親友的電話號碼，而在使用該程式時同意被讀取通訊錄，即使該些親友本身從未下載或批准該程式使用其個人資料，其資料亦會被取用和上載。 另一款程式同樣會以類似方式取用及上載用戶的通訊錄，不過只限於在程式官方網站下載檔案（如 APK 檔）及安裝程式，並啟用「強化搜尋」功能才會出現相關情況。 消委會使用一部插有全新電話卡、通訊錄中只載有新登記號碼的手機下載程式並進行實試。結果發現通訊錄中的新登記電話號碼，出現在其中一款程式的資料庫中，反映程式有分享通訊錄內的資料。