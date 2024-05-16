消委會｜垃圾電話攔截程式「反被送資料」　兩款程式涉上載用戶通訊錄供他人搜尋

為減少推銷或詐騙電話對日常生活滋擾，市民會選擇下載攔截垃圾電話的手機應用程式。不過，近日消委會進行一項調查，發現兩款程式在取得存取權限後，會自動或由用戶開啟「強化搜尋」功能時，將用戶通訊錄中所有聯絡人的資料上載和整合到程式的資料庫中，並供其他用戶搜索，如個人資料如姓名、電郵地址，甚至住址等。
消委會是次調查參考兩個手機應用程式商店的排行榜，以及第三方市場分析報告，抽取較多本港消費者使用的5款垃圾電話攔截程式作調查對象，並以實試方式進行，分別從服務條款、私隱政策、網站及網上客服等渠道取得相關資料。
兩款App涉上載用戶通訊錄供他人搜尋
調查發現，有一款程式在存取用戶通訊錄後，會自動將所有聯絡人的資料上載和整合到商戶的資料庫內，供其他用戶「反向搜索」，只需輸入電話號碼即可追溯到號碼持有人的名字及查閱其個人資料，包括中英文姓名、電郵地址或社交媒體連結等。若有用戶在通訊錄中儲存了親友的電話號碼，而在使用該程式時同意被讀取通訊錄，即使該些親友本身從未下載或批准該程式使用其個人資料，其資料亦會被取用和上載。
另一款程式同樣會以類似方式取用及上載用戶的通訊錄，不過只限於在程式官方網站下載檔案（如 APK 檔）及安裝程式，並啟用「強化搜尋」功能才會出現相關情況。
消委會使用一部插有全新電話卡、通訊錄中只載有新登記號碼的手機下載程式並進行實試。結果發現通訊錄中的新登記電話號碼，出現在其中一款程式的資料庫中，反映程式有分享通訊錄內的資料。
一款垃圾電話攔截App存取達8項資料
消委會指，在五款程式中，有兩款規定用戶必須註冊帳戶方能使用，另有一款的Android 版本亦有同樣要求。用戶一般可選擇以電郵地址、電話號碼或登入第三方帳戶進行註冊。若選擇透過Facebook註冊，當中一款程式會索取多達八項個人資料，包括姓名、個人頭像、電郵地址、出生日期、相片、影片、朋友名單以及生活時報連結。
其中一款會上載用戶通訊錄的程式，即使保存期過五年後，相關資料仍可能會被存放於商戶的備份系統之中。該會另發現程式的Android版本在用戶選擇不付款並離開訂閱頁面的當刻，才顯示出各種非自動續訂的付費計劃供選擇，做法欠透明。
消委會建議，使用攔截程式前宜細閱其服務條款和私隱政策，並評估攔截程式是否可信、所索取的權限是否與其功能相稱和合理，若發現個人資料被程式上載及供公開搜索，應要求商戶將其刪除，並緊記
在發送除名要求時，在電話號碼前輸入所屬區號，同時亦應考慮為家中長者的電話裝設合適的攔截程式，並不時檢視條款及更新，協助他們防範詐騙電話。