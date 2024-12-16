消委會｜夾公仔機展示獎品為窩夫機　花500元夾中紙條只換得鎖匙扣

夾公仔機 (資料圖片/圖非涉事商戶或人士)

近年夾公仔機舖林立，業界為增加收益透過設定機爪或於機內布置障礙物，以增加出貨難度。消委會今年1月至11月，接獲42宗涉及夾公仔機的投訴，較去年全年的16宗多超過1倍。消委會分享三個投訴個案，指機爪自動鬆開，經查詢後才得悉有「保夾」機制但未交代。亦有夾公仔機展示獎品為窩夫機，投訴人花近500元、約45分鐘夾得中獎紙條，但店員僅讓他兌換鎖匙扣及吊飾；硬幣兌換機硬幣不足惟商戶以遊戲局數代替退款，變相強迫消費。消委會批評涉誤導，促請業界確保遊戲公平合理，並且清晰交代得獎規則。

個案一：「鬆爪」未通知有「保夾」機制 投訴後即獲退款 其中一宗個案，投訴人以成功以機爪夾起心儀的公仔，但每次當公仔到達機器頂部時，機爪卻自動彈開，使公仔原地掉落後自動鬆開，消費者經查詢後才得悉有「保夾」機制，即於同一機台消費達一定金額但仍未獲獎時，機爪便不會彈開，形同設最低消費，認為商戶經營手法取巧不老實。該商戶回覆消委會指機台為台式三爪機，機爪會於回洞口途中鬆開，玩家需要運用技巧使獎品慢慢接近洞口以出貨，店內所有機台均設「保夾」機制，以確保消費者可以獲得獎品，投訴人當日遊玩的機台「保夾價」是$100，職員接獲投訴後亦已即時全數退回$20，個案得到解決。

個案二：兌換獎品不符預期 商戶沒回應 在另一宗個案，一間店舖的夾公仔機獎品分為「積分換獎」和「直中獎」兩種模式。夾到有分數的紙條，可按積分換取獎品。夾得「直中獎」的紙條就可以直接換取獎品，當時機內展示兩件獎品是迷氣朱古力噴泉機和窩夫機。投訴人花近500元，夾了約45分鐘，夾中「直中獎」編號33的紙條，向職員要求兌換窩夫機。職員從機台一個隱蔽角落拿出一盒標示為「直中獎33」的獎品，裏面僅有數個匙扣、吊飾等小飾物。投訴人拒絕，以通訊程式聯絡台主，惟台主堅持不提供窩夫機，建議以朱古力噴泉機代替。投訴人認為機內獎品沒有標編號，機身亦沒有標明兌換獎品的規則告示，他理應有權選擇獎品。他又投訴指夾得150張紙條，合共僅得7點積分，而大部分獎品需要10分以上才能兌換，懷疑台主刻意展示吸引禮品誤導消費者，向消委會投訴並要求台主盡快交付應得的獎品。消委會多次致函商戶，希望透過商戶跟進個案或聯絡台主，但沒有收到任何回覆，無法調停。消委會建議投訴人尋求法律意見，考慮是否追討。