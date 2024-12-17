消委會｜夾公仔機部份操作 或違《商品說明條例》

有個案因夾公仔借貸十萬元 戒賭服務中心顧問李紹麒在同一節目表示，曾有零星個案夾公仔至借貸以十萬元計，有關個案因不忿而一直追住夾，與賭博行為反應相似。個案把手頭上的金錢花清，於是借貸維持生活。他提醒市民，參與夾公仔遊戲，要定出限額，亦要接受有機會空手而回。

江玉歡目擊小朋友不停要求母親兌換代幣 立法會議員江玉歡表示， 收到市民有關夾公仔機投訴，對夾公仔機的營運手法有爭議，例如告示不清晰，但投訴無門。她本人曾親身到地區試夾公仔，目擊有夾公仔的小朋友，不停要求母親兌換代幣玩遊戲，她對此感到擔心。至於有否需要修例，她說如果投訴一直上升，行業不自律的話，社會可作討論。 原文刊登於 香港電台