消委會｜家居清潔服務「馬虎卸膊」　破壞名貴擺設拒承擔只賠460元

家居裝修後要進行大清潔，市民或會選擇使用清潔公司的家居清潔服務。消委會指不時接獲此類服務投訴，當中涉及消費者家居經清潔公司服務後發現有財物損毀、除甲醛後全屋傢俬表面反而變黏，以及深層清潔服務效果未如理想等。該會敦促業界嚴控服務質素水平，同時加強職員培訓，勿試圖馬虎卸膊，以減少消費糾紛並確立良好商譽。

消委會表示，有個案投訴人使用鐘點清潔服務，後來留意到家中一件名貴擺設有膠水修補過的痕跡，因投訴人是獨居，故認為是清潔員不小心弄毀擺設後作修補。商戶首次回覆時指，清潔員並沒有觸摸及清潔過該擺設，故不知破損原因，其後商戶又改口稱清潔員確實有為該擺設進行清潔，但當時未察覺有損毀，到發現有損毀痕跡時已即時匯報事件。

投訴人其後向消委會投訴，商戶回覆消委會時指清潔員已按程序匯報事件，並認為投訴人未有充分理據指證清潔員，只願意退回460元以表善意。個案最終因投訴人堅持不接受安排，及商戶拒絕再作跟進回應而未能解決。

清潔員遲到早退質素差劣

其餘個案亦包括有投訴人光顧除甲醛後，令新居傢俬表面十分黏手，疑未有再一次為家居徹底清潔；亦有投訴人從網上平台購買一個4小時家居深層清潔服務，並額外繳付70元要求清潔員自備吸塵機，但當日清潔員不但遲到早退，更沒有帶備吸塵機，清潔服務質素亦十分差劣，家居各處仍有污跡塵埃。