消委會｜實試9款交友Apps 全部程式預設可用作促銷推廣（有片）

香港人忙於工作，疫情下更令社交活動大減，不少人都利用交友應用程式擴闊生活圈子，希望覓得另一半。市面上的交友程式選擇越來越多，玩法亦越來越多，消費者委員會調查9個交友程式，發現不論在訂閱計劃、開戶、篩選條件、停用帳號時處理用戶個人資料的手法，以至收費等等均各有不同。消委會提醒市民，即使條款及細則冗長，但交友程式或需披露大量個人資料，消費者應了解細節以保障自身權益。
是次調查結果與英國消費者組織的發現相似，該交友程式會向不同用戶實施價格分歧。澳洲消費者組織亦曾經報道，該程式定價機制可能不只考慮用戶的年齡，作業系統、裝置、地點，甚或是個人興趣都有機會是釐定收費的條件，其運算方法相當複雜。消委會檢視該程式的條款與細則，發現當中只陳述收費受多種因素而定，在差別定價方面的解說乏善可陳，資訊極不透明。當消委會向該交友程式查詢時，商戶亦未有給予任何回應，做法令人失望。
註冊需填多達12項個人資料
消委會職員於去年10月至12月，下載並試用9個較受香港人歡迎的交友應用程式，全部均須註冊方會提供服務。調查發現，各程式於註冊時索取的個人資料大致相同，包括姓名、性別、性取向、出生日期、所在地、電郵地址、電話號碼等；至於教育程度、職業、興趣等資料則可按用戶個人意願決定是否提交。在9個交友應用程式之中，有1個只需填寫性別和電話號碼即可開立帳號，有兩個則要求提供多達12項個人資料，當中1個程式更要求用戶回答多條與自身價值觀相關的問題，註冊過程相對繁複費時。有6個程式規定用戶必須上載清晰可見的臉照，若無相片顯示用戶面容，有機會導致帳戶被封鎖。
全部程式預設可用作促銷推廣
全部9個交友應用程式，都預設將用戶的個人資料用於推廣或促銷等目的，但只有8個應用程式的私隱政策有訂明相關用途，餘下的1個程式則指，用戶提供的個人資料僅作為提供服務、設計活動、內部營運參考、統計之用，字眼上與推廣或促銷似乎未有直接關聯，但當消委會查詢時，則回覆稱推廣促銷亦包括在內。9個程式中，僅3個可讓用戶退出以上安排。
收費男女有別
全部交友程式均不會就基本功能收費，如欲使用額外功能，可訂閱收費計劃。基本訂閱計劃的收費介乎每月78元至235元，分別提供4至6種功能，一般包括「更多按讚次數」、「增加曝光」等。進階訂閱計劃收費功能可達7至11個，包括「探索更多用戶」、「重新聯繫失效的配對或對話邀請」等，月費由138元到468元不等。但其中一個交友程式收費男女有別，女性用戶只有1個訂閱計劃可供選擇，但無須訂閱也可與男性用戶交談；相反，男性用戶雖有3個訂閱計劃可選擇，惟必須訂閱後方能閱讀女性用戶發出的訊息及與其互動。
收費年齡有別 可相差達42%
不同年齡亦有機會收費不同，其中一個交友程式的6個不同年齡的帳戶之中，出現了3種價格差異的組合。被收取最高價錢為38歲的帳戶，次高為18歲和58歲，最低則為28歲、48歲、68歲用戶。
虛擬道具收費可高達25萬元
消費者亦可於交友應用程式選購虛擬道具，其功能與訂閱計劃的內容大同小異，包括「向其他用戶表明心跡」、「與其他用戶有更多互動」等，只供單次使用，價格亦極之懸殊，由最低15元至最高約252,200元。虛擬道具一般不設退款，消費者需自行判斷在交友程式花費巨大金額的價值。
交友應用程式近年有如雨後春筍般應運而生，而網絡情緣騙案亦時有發生，在網上交友時要「帶眼識人」，消委會呼籲市民可參考以下貼士：
- 與對象見面應相約於公眾場所而非隱蔽或私人地方，切勿飲酒過度或濫用藥物，以免減低自身的警覺和判斷力；確保約會後可自行安排交通離開，若會面過程中感到情況有異，應提前終止約會；
- 初次見面應避免談及自身經濟狀況，如對方無故提議前往美容院或診所等高危推銷場所，應小心警惕。切勿向素未謀面的人給予任何形式的金錢援助；
- 假如用戶在交友程式受到滋擾，可利用取消配對或封鎖功能斷絕聯繫；
- 註冊帳戶前，應參閱條款及細則與私隱政策文件，了解程式處理個人資料的詳細手法。若不欲個人資料被用於推廣或促銷，可檢視有否拒絕上述用途的設定；
- 大多數訂閱服務都設自動續訂機制，為免不知情地繼續被收費，消費者須適時及妥善取消服務，單純移除應用程式並不等於要求終止服務。