消委會｜實試9款交友Apps 全部程式預設可用作促銷推廣（有片）

香港人忙於工作，疫情下更令社交活動大減，不少人都利用交友應用程式擴闊生活圈子，希望覓得另一半。市面上的交友程式選擇越來越多，玩法亦越來越多，消費者委員會調查9個交友程式，發現不論在訂閱計劃、開戶、篩選條件、停用帳號時處理用戶個人資料的手法，以至收費等等均各有不同。消委會提醒市民，即使條款及細則冗長，但交友程式或需披露大量個人資料，消費者應了解細節以保障自身權益。

是次調查結果與英國消費者組織的發現相似，該交友程式會向不同用戶實施價格分歧。澳洲消費者組織亦曾經報道，該程式定價機制可能不只考慮用戶的年齡，作業系統、裝置、地點，甚或是個人興趣都有機會是釐定收費的條件，其運算方法相當複雜。消委會檢視該程式的條款與細則，發現當中只陳述收費受多種因素而定，在差別定價方面的解說乏善可陳，資訊極不透明。當消委會向該交友程式查詢時，商戶亦未有給予任何回應，做法令人失望。

註冊需填多達 12 項個人資料

消委會職員於去年10月至12月，下載並試用9個較受香港人歡迎的交友應用程式，全部均須註冊方會提供服務。調查發現，各程式於註冊時索取的個人資料大致相同，包括姓名、性別、性取向、出生日期、所在地、電郵地址、電話號碼等；至於教育程度、職業、興趣等資料則可按用戶個人意願決定是否提交。在9個交友應用程式之中，有1個只需填寫性別和電話號碼即可開立帳號，有兩個則要求提供多達12項個人資料，當中1個程式更要求用戶回答多條與自身價值觀相關的問題，註冊過程相對繁複費時。有6個程式規定用戶必須上載清晰可見的臉照，若無相片顯示用戶面容，有機會導致帳戶被封鎖。

全部程式預設可用作促銷推廣

全部9個交友應用程式，都預設將用戶的個人資料用於推廣或促銷等目的，但只有8個應用程式的私隱政策有訂明相關用途，餘下的1個程式則指，用戶提供的個人資料僅作為提供服務、設計活動、內部營運參考、統計之用，字眼上與推廣或促銷似乎未有直接關聯，但當消委會查詢時，則回覆稱推廣促銷亦包括在內。9個程式中，僅3個可讓用戶退出以上安排。