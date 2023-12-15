消委會：少食多滋味 3芝麻油1芝麻粉塑化劑超標 長期過量食用或損生殖系統傷肝腎

不少人喜歡在餸菜上添加芝麻油或芝麻醬，為佳餚增添香味之餘，甚至以為有益健康。然而，消委會測試35款市面上較常見的芝麻產品，在27款芝麻產品檢出不同污染物，有4款塑化劑含量超標，其中一款最高79倍，可能影響生殖系統。另一款芝麻油更含超歐盟上限的基因致癌物「環氧丙醇」。消委會呼籲市民少食多滋味，又指有10款樣本的營養素標示值與實際測試結果亦不相符，已將結果轉交食安中心或海關跟進。

測試結果發現，「同珍小磨蔴油」、「冠益華記芝麻油(混合)」和「淘大極口醇香黑芝麻油」3款芝麻油以及1款「点点綠」芝麻粉的塑化劑鄰苯二甲酸酯含量超出食安中心行動水平。當中「冠益華記」塑化劑DEHP及DBP分別超標46倍和79倍；若成年人每日食一湯匙，就會超出歐洲食安局訂立的組合每日可攝入量，長期過量食用可能影響生殖系統發展，以及肝臟、腎臟功能健康。消委會已將測試結果轉交食安中心。

測試的35款芝麻產品樣本包括20款芝麻油、10款芝麻粉和5款芝麻醬。消委會測試其塑化劑、除害劑及營養素含量、污染物含量、菌含量等表現。不同牌子的售價差異甚大，以芝麻油為例，每100克售價由11.9至68.7元不等，而價格與產品質素沒必然關係。

部分樣本釋出基因致癌物

部分芝麻油樣本也驗出有害污染物氯丙二醇(3-MCPD)，3-MCPD這些物質進入人體後，會釋出對身體有害的基因致癌物，13款樣本含量介乎每公升120微克至2,300微克，其中「淘大極口醇香黑芝麻油」同樣是錄得最高含量樣本，達到2,300微克，但其最高含量上限為每公斤2,500微克，故無超出歐盟水平。消委會將有關資料轉交食安中心跟進，食安中心表示，已進行風險評估，結果顯示全部樣本在正常食用情况下不會影響健康；所有樣本驗出的環氧丙醇含量在正常食用情况下對公眾健康影響亦不大。

初榨芝麻油樣本亦檢出3-MCPD及環氧丙醇，其中「CARWARI」有機特級初榨芝麻油檢出每公斤120微克3-MCPD及250微克環氧丙醇；「東和」冷壓初榨黑芝麻油檢出每公斤940微克3-MCPD。雖然兩款樣本在正常食用分量下不構成健康影響，但產品可能經高溫加工處理，或受非次壓油或精煉油所污染，可能違反《商品說明條例》，消委會已將樣本轉交海關。 另外有10款產品營養標籤與實際成分不符，其中「同珍小磨蔴油」檢出的反式脂肪酸及飽和脂肪酸，與營養標籤的標示值分別相差169%和112%；「志成香麻油」檢出的反式脂肪酸較標示值高89.7%。消委會宣傳及社區關係小組主席蕭景威認為，營養標籤資料錯誤可能會誤導消費者，對患有心臟病、糖尿病等長期病患者影響尤其大，促請生產商正視及改善問題。

就消委會測試結果，冠益華記代理商表示正與供應商跟進；同珍代理商稱感謝消委會測試讓公司知道產品不足並會改善；淘大代理商稱正就該樣本的測試結果與供應商溝通。