消委會｜日用品補充裝或「裸買」更優惠　與原裝價錢差距可逾三成

走塑是全球環保首要任務之一，有習慣重用日用品的塑膠容器，選購補充裝產品，甚至「裸買」。消委會比較三間連鎖超市125項日用品的原裝和補充裝的價格，發現近七成半樣本（92項）的補充裝單價較原裝低，差距可逾三成；而部分「裸買」店的產品資料則不足。 消委會今年7月在本港三間大型連鎖超市的網店及門市，收集125項同時有提供原裝和補充裝日用品的價格資料，以比較兩者的單價，並從中選擇16款作進一步的包裝物料和環保表現的分析。消委會亦揀選12間有售賣無包裝或補充式產品的「祼買」商號調查4類日用品的銷售形式、價格計算方法及標示的產品資料等。

補充裝單價較其原裝單價為低 消委會調查發現，在125項產品中，有92項補充裝的單價較其原裝的單價為低，由0.1%至36.4.%。其中相差最大的1款產品為座廁消毒清潔布，原裝每片單價為1.87元，而補充裝則為1.19元，補充裝便宜36.4%；另外有一款洗手液及一款護髮素的補充裝，每100毫升單價亦較原裝低逾三成，少數怕長計，對不少家庭而言，可以節省金錢。 然而，有32項補充裝產品的單價反而較其原裝為高，相差幅度由0.1%至22%，惟當中有17項於調查之時其原裝產品正以特價發售，例如其中有4項為同一品牌的洗衣液，其原裝每100克單價於兩間超市同為4.38元，而補充裝單價同為5.34元，較原裝高22%。

「裸買」產品資料不足 消委會指，12間「裸買」店中，2間有向自備容器的消費者提供優惠，有5間可提供由其他消費者捐贈及已清潔的容器讓消費者使用，其中2間需收取每個1至5元。有7間讓消費者自備容器的商號，主要按產品淨重計算售價，當中5間並沒有設定最少購買量，消費者可購買小量產品試用等。 同時，只有部分產品有列明產品的詳細成分及保質期等。大部分商號都需要消費者主動向店員查詢，才會代為查閱有關產品的資料，又或者只將產品的詳細資料列於其官網。