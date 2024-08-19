消委會｜1500元越野跑鞋穿著一次掉膠屑 代理稱「不影響功能」拒退款

一雙運動鞋除了美觀，性能及品質對運動愛好者更為重要。消費者委員會不時接獲有關運動鞋的投訴，當中包括新運動鞋剛落地已出現褪色情況、防水運動鞋卻不防水、及越野跑鞋首次穿著後出現膠屑脫落，消委會指零售商與品牌代理溝通欠佳引致不良售後服務體驗。消委會提醒業界應嚴控產品設計和質素，同時提升售後服務水平；又提醒消費者留意商戶的退貨及換貨條款，保障自身利益。以下為消委會接到的其中3個個案。

個案一：新鞋一落地已褪色 商戶稱「屬自然耗損」

投訴人於 A 品牌的授權零售店以750元購入一對以藍色及白色為主的運動鞋，穿著一次後白色的鞋邊及鞋帶位置均染上藍色。投訴人表示穿著當日並沒有下雨，因此可以排除運動鞋因濕水而褪色。投訴人向 A 品牌反映情況後的一個月，才收到回覆指運動鞋是因「自然耗損」而褪色，所以拒絕退換，投訴人遂向消委會投訴。

A 品牌向消委會表示，公司設有專業品質檢測程序，結果顯示該鞋款的質量及物料等各方面均符合原廠標準，並指出鞋類屬消耗性產品，出現折舊或自然損耗屬正常現象。雖然投訴人表示只穿著了一次，惟商戶認為儲存及使用的環境因素、穿著頻密程度及保養習慣等均對運動鞋有直接影響，因此無法確認問題成因。由於雙方未能達成共識，消委會建議投訴人可考慮諮詢法律意見。