消委會｜1500元越野跑鞋穿著一次掉膠屑 代理稱「不影響功能」拒退款

一雙運動鞋除了美觀，性能及品質對運動愛好者更為重要。消費者委員會不時接獲有關運動鞋的投訴，當中包括新運動鞋剛落地已出現褪色情況、防水運動鞋卻不防水、及越野跑鞋首次穿著後出現膠屑脫落，消委會指零售商與品牌代理溝通欠佳引致不良售後服務體驗。消委會提醒業界應嚴控產品設計和質素，同時提升售後服務水平；又提醒消費者留意商戶的退貨及換貨條款，保障自身利益。以下為消委會接到的其中3個個案。
個案一：新鞋一落地已褪色 商戶稱「屬自然耗損」
投訴人於 A 品牌的授權零售店以750元購入一對以藍色及白色為主的運動鞋，穿著一次後白色的鞋邊及鞋帶位置均染上藍色。投訴人表示穿著當日並沒有下雨，因此可以排除運動鞋因濕水而褪色。投訴人向 A 品牌反映情況後的一個月，才收到回覆指運動鞋是因「自然耗損」而褪色，所以拒絕退換，投訴人遂向消委會投訴。
A 品牌向消委會表示，公司設有專業品質檢測程序，結果顯示該鞋款的質量及物料等各方面均符合原廠標準，並指出鞋類屬消耗性產品，出現折舊或自然損耗屬正常現象。雖然投訴人表示只穿著了一次，惟商戶認為儲存及使用的環境因素、穿著頻密程度及保養習慣等均對運動鞋有直接影響，因此無法確認問題成因。由於雙方未能達成共識，消委會建議投訴人可考慮諮詢法律意見。
個案二：防水運動鞋不防水 擾攘大半年終退款八成
投訴人到 B 專門店以約1,170 元購入一對具有防水功能的運動鞋，穿著 5 次後卻發現產品出現入水問題，於是將防水鞋交回專門店檢查。約 3 個月後，投訴人獲商戶確認存在入水問題，並承諾會安排更換同款全新防水鞋。不料當投訴人兩個月後穿著新鞋時，發現依然有入水問題，於是再次把防水鞋送廠檢查，兩個月後商戶才告知沒有發現入水問題。投訴人同時發現防水鞋的內側膠邊出現剝離情況，但職員指膠邊不在保養範圍內，故拒絕跟進並著投訴人自行維修。與商戶周旋多時的投訴人深感不滿，於是尋求消委會介入並要求全額退款。
B 專門店向消委會解釋，防水鞋的膠邊脫落並非在受保範圍內，不過經管理層商討後願意退回防水鞋售價的八成，即935元，投訴人最終接受安排。
個案三：越野跑鞋穿著一次掉膠屑
投訴人於 C 運動用品連鎖店以1,500元 購入一對越野跑步鞋，首次穿著並完成約 15 公里的越野跑後，發現鞋跟位置上方有膠屑掉落。投訴人擔心跑鞋物料的耐用性及品質出現問題，而且影響外觀，於是聯絡 C 商戶要求退換。商戶職員表示會將跑鞋交回 D 代理檢查，退貨表格上表示約需 7 至 14 個工作天。投訴人及後跟進時卻被告知整個檢查實際需時 21 個工作天，職員並手寫修改表格上的相關內容。投訴人終於在交回跑鞋的一個月後，接獲回覆指 D 代理認為膠屑掉落並不影響跑鞋功能，因此拒絕退換，投訴人遂向消委會投訴。
C 商戶承認使用了舊款退貨表格版本，屬處理不當，但與跑鞋品質相關的問題則已轉交 D代理跟進。D 代理解釋指膠屑掉落可能是因外力碰撞或磨擦所致，但同意向投訴人提供半價購買同品牌新鞋的優惠。消委會與 C 商戶再跟進時卻發現商戶與代理溝通欠佳，C 商戶對半價優惠方案並不知情，需與 D 代理再三確認後才提供優惠。投訴人最終同意接受方案。
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消委會建議購買運動鞋時，可留意以下事項：
- 選購前應先了解清楚運動鞋的設計及特點是否符合自身需要，留意其所用物料、抓地力、重量、鞋底弧度與厚度，以及鞋筒高度等，若對某些功能有特別要求，例如防水、緩震及防滑等要多加留意；
- 購入運動鞋後可能會閒置較長時間才穿著，要留意其耐用程度會受所用物料、存放地方環境或穿著頻密程度等多種因素影響，因此消費者不宜過量購買運動鞋，以避免因長時間閒置，鞋底產生變化而造成不必要的老化破損；
- 網購運動鞋時，消費者可先了解貨品來源是屬於正貨或水貨，同時查詢清楚退貨安排。部分網店可能設有同款貨品免費更換尺寸的安排，亦可能不設退換，消費者下單前應仔細閱讀相關細則，以免因尺寸不合但又不能退貨而造成浪費。